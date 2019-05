Hamarabb kapják meg a gyerekek a kanyaró elleni védőoltás második adagját

Az MMR védőoltás véd a mumpsz, a rózsahimlő és a kanyaró ellen. A gyerekeket először a 15. és a 18. hónap között oltják be, a következő adagot 11 évesen kapják. Ez utóbbi fog változni. A javaslat az immunológiai komisszió ülésén született abból kifolyólag, hogy nemrég ellenőrizték azt, hogy mennyire erős a Szlovákiában élők immunrendszere. A vértesztek kimutatták, hogy a gyerekek szervezetében az első oltás után csökkennek az ellenanyagok. Például egy 3 éves gyermek 93 százalékban védett, de egy 8 évesnél ez a szám már csak 83 százalék.

"Ez a javaslat amiatt is jött létre, hogy a gyermekek nagy része let kanyarós, és Európában is egyre terjed ez a betegség. Tenni kell ellene"