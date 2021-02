Hamarosan Bálint-nap!

Ezen a napon a szerelmespárok romantikus ebéddel, gyertyafényes vacsorával ünnepelnek. Napjainkban, sajnos, nincs rá lehetőség, hogy hangulatos éttermünkben fogyasszák el a különleges fogásokat, de a Villa Rosa ízeiről idén sem kell lemondaniuk.

Bálint-napi ajánlatunkat házhoz szállítjuk! A menüt keressék közösségi oldalainkon, vagy érdeklődjenek telefonon: +421 31 590 27 70.

Fejezze be a menüt!

Állítsa össze kedvesével közösen a vacsorát.

A Villa Rosa étterem ezt is lehetővé teszi. Az ajánlatunkban szereplő egyik főétel megrendelhető előkészített alapanyagként is. Nincs más dolga, mint készre sütni, és már tálalhatja is a vacsorát.

Minitorta rendelhető!

Természetesen gondoltunk a desszertre is. Csodálatos minitortákkal készülünk az ünnepre, amelyek csütörtökig rendelhetők négyféle ízben. Válassza ki kedvencét, és mi kiszállítjuk a kért időpontban!

(PR-cikk)