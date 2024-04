Hamarosan betilthatják az energiaitalok árusítását a 15 éven aluliak számára

A meghatározott határérték felett koffeint, taurint vagy káliumot tartalmazó italok értékesítésének tilalma 15 éven aluliak számára. Ilyen javaslatot nyújtott be Richard Vašečka (Slovensko mozgalom) ellenzéki képviselő a népegészségügy védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény módosításának részeként.

Vašečka azzal érvel, hogy az energiaitalok széles körben kaphatók az élelmiszerboltokban, így a kiskorúak problémamentesen juthatnak hozzá az ilyen italokhoz. A képveslő szerint az ilyen italok függőséghez, valamint számos egészségügyi problémához vezetnek. Ezek közé tartozik a megnövekedett vérnyomás és szív- és érrendszeri problémák, alvászavarok, túlsúly vagy a fokozott fogszuvasodás.

Szerinte az ilyen italok tehát károsak a gyerekekre, fiatalokra, ezért indokolt, hogy értékesítésüket szigorúbb szabályozás alá vonják.

Vašečka egy másik törvényjavaslatot is benyújtott, amellyel betiltaná a félszintetikus HHCP és a HHCO vegyületeket. Ez a vegyület a kannabisz fő hatóanyagához, a THC-hez hasonló, és ezt a kereskedők ki is használják. A HHC-t tartalmazó e-cigikhez, olajokhoz, süteményekhez, gumicukrokhoz, rágógumihoz, de akár előre megtekert jointokhoz is hozzájuthatunk - méghozzá legálisan, automatákból.

A politikus szerint többször előfordult, hogy fiatalkorúak túladagolták magukat ezzel a szerrel, végül pedig az intenzív osztályon kötött ki.

