Hamarosan jelentős változás lép életbe a parkolásban

Októbertől nagy változás vár az autósokra, ugyanis életbe lép a járdán történő parkolás tilalma. A rendeletet még tavaly márciusban fogadta el a parlament, a hatályba lépését viszont 2023 októberére halasztották, hogy a városoknak elegendő idejük legyen a felkészülésre. Egyes önkormányzatok már meghozták a szükséges intézkedéseket – írja a TV Noviny.

A jelenleg érvényben lévő törvény szerint az autósok akkor parkolhatnak a járdán, ha legalább 1,5 méteres területet szabadon hagynak. Emellett csak a 2,8 tonnát meg nem haladó járművek parkolhatnak ilyen módon.

Ha valaki azt hitte, hogy az új rendelet életbe léptetésével végleg eltűnnek az autók a járdákról, az tévedett. A városoknak ugyanis van egy olyan lehetőségük, hogy parkolóhelyeket jelölnek ki a járdákon, amit táblával is jelezni kell.

A TV Noviny szerint számos város él is ezzel a lehetőséggel. Nyitrán például elemzést végeztek azokról a helyekről, ahol az autósok leggyakrabban parkolnak a járdákon, és összeállítottak egy listát azokról, amelyeket továbbra is meghagynak parkolásra, és ki is jelölik őket.

Besztercebányán is azt vallják, hogy a járda elsősorban a gyalogosoké, ugyanakkor folyamatban van azoknak a helyeknek a kijelölése, ahol engedélyezik az autósoknak a járdán való parkolást.

Pozsonyban picit más a helyzet, ott a PAAS parkolórendszer van érvényben, a változás pedig csak azokat a körzeteket érinti majd, amelyek már nem tartoznak a rendszer alá. Peter Bubla szóvivő szerint több kritériumot is kiértékeltek azzal kapcsolatban, hogy mely járdák alkalmasak arra, hogy parkoljanak rajta az autósok. Ezeken a helyeken addig engedélyezik a járdán való parkolást, amíg az érintett negyed nem csatlakozik a PAAS rendszerhez.



