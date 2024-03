Hamarosan közel ezer euró lehet a minimálbér, a munkaügyi miniszter szerint a szülői nyugdíj diszkriminál egyeseket

A kormány egy automata bevezetését tervezi a minimálbér kiszámítására, ami így automatikusan az átlagbér 60 százalékának felelne meg – nyilatkozta Erik Tomáš munkaügyi miniszter, aki szombaton az RTVS Sobotné dialógy című műsorának volt a vendége.

Tomáš szerint 2026-ban így a minimálbér elérheti a 920 eurót, míg egy évre rá megközelítheti az 1000 eurót. A minisztérium a tervek szerint a jövő hét végén terjesztheti tárcaközi egyeztetésre a tervezetet.

Beszélgetőtársa, Štefan Kišš (PS) parlamenti képviselő szerint az automatát magas szinten állították be, ugyanakkor örömmel fogadják a minimálbér emelését érintő törekvéseket. A képviselő szerint ugyanakkor előfordulhat, hogy a viszonylag magas minimálbér miatt egyes munkáltatók nem hoznak majd létre új munkapozíciókat.

A munkaügyi minisztérium foglalkozni akar az úgynevezett kényszervállalkozással is. Tomáš szerint Szlovákia ezen a téren a legrosszabb mutatókkal rendelkezik az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) keretén belül. A tárca szélesíteni akarja az ellenőrök kompetenciáját azzal kapcsolatban, hogy meghatározhassák, az adott munkakörben vállalkozóra vagy alkalmazottra van-e szükség. Štefan Kišš is szükségét látja ennek a probléma kezelésének, ugyanis szerinte a kényszervállalkozók alacsony illetékeket fizetnek, így a jövőben is alacsony nyugdíjra számíthatnak.

Tomáš az előző munkaügyi miniszter, Milan Krajniak (Sme rodina) által bevezetett szülői nyugdíjat diszkriminatívnak tartja, ugyanis két csoportja osztja az embereket. Szerinte hátrányos helyzetbe löki azokat a személyeket, akiknek nincs gyerekük, illetve már meghaltak, súlyosan egészségkárosult gyerekük van, vagy külföldön dolgoznak.

Közölte: a minisztérium idén júniusban fizeti ki a szülői és a tizenharmadik nyugdíjat, amit a parlamentnek még az áprilisi ülésén el kell fogadnia. Tomáš a szülői nyugdíj helyett inkább azt javasolja, hogy azt az időszakot is ledolgozott évként vegyék számításba, amit az emberek szülői vagy anyasági szabadságon töltöttek, ezáltal emelkednének a nyugdíjak. Ehhez viszont alkotmánymódosításra lenne szükség a szülői szabadságot illetően. Tomáš egyelőre nem terjesztette a parlament elé a javaslatot, mivel arra számít, hogy az ellenzék nem támogatná.

A miniszter közölte, hogy jelenleg lezártnak tekinti a témát, és amíg nem találnak más megoldást, addig minden évben kifizetik a szülői és a tizenharmadik nyugdíjat is.



