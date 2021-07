Hamarosan megszülethet a döntés, hogy a nem beoltottaknak kell-e majd fizetniük a tesztekért

Hétfőn a koalíciós tanács arról tárgyalt, hogy a nem beoltott szlovákiaiaknak kell-e majd fizetniük a tesztelésekért, vagy azt továbbra is az állam állja. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter bemutatott egy elemzést, hogy ez mennyibe is kerülne az országnak. Hétfőtől engedélyezik a vakcinák kombinálását is.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egészségügyi miniszter kézhez kapta az elemzést, amely meghatározza, hogy előreláthatólag mennyibe kerülne a nem beoltott személyek tesztelése. Hogy az állam pontosan mennyit fizetne, arról a koalíciós tanácsban döntenek.

Lengvarský azt szeretné, ha az emberek legalább szimbolikus összeggel járulnának hozzá az antigéntesztek költségéhez. Mivel a PCR-teszt drágább, az egészségügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy egy adott hónapon belül ingyenessé tehetnének egy meghatározott mennyiséget. Ez viszont nagyban függ attól is, hogy milyen lehetőségei vannak az államnak – erre majd a pénzügyminisztérium ad választ.

Pavol Čekan biokémikus rámutatott, hogy többek közt Dániában, Németországban és Ausztriában is az állam állja a tesztek költségeit, az emberek pedig jelentkező tünetek esetén nem félnek leteszteltetni magukat. Eduard Heger miniszterelnök szerint is úgy kellene az egészet megszervezni, hogy az emberek számára könnyen elérhetők legyenek. „Ugyanakkor a tesztelésekre átmeneti megoldásként kellene tekintenünk, hiszen nem szeretnénk további öt éven keresztül teszteltetni magunkat, nem igaz?“ – mutatott rá Heger.

Az egészségügyi miniszter továbbá arról is tájékoztatott, hogy az elkövetkezőkben engedélyezik a vakcinák kombinálását is: tehát a második adag beadásánál már más oltóanyagot is használhatnak. Emellett tervben van a mobil oltóegységek létszámának növelése is, amelyek az 50 éven felüli rizikós csoportokra összpontosítanak.



(noviny.sk)