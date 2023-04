Hamarosan szabadulhat a börtönből a fickó, akit azzal gyanúsítanak, hogy agyonlőtte Ernest Valkót

Jozef Radič jelenleg rablásért ül, de májusban szabadulhat - írja a SME.

Az ügyész már 2020 májusában benyújtotta a vádemelési javaslatát Radič ellen, az elmúlt három évben azonban a bíróság még csak el sem kezdte tárgyalni az ügyet. Radič ugyan jelenleg egy rablásért kiszabott büntetését tölti, de mivel a nagyobb részét már leülte, kérvényezte feltételes szabadlábra helyezését. Jana Kondákorová nagyszombati kerületi bírósági szóvivő közölte, május 5-én döntenek a beadványáról.

Amennyiben kiengedik, az nehezítheti a felelősségre vonását Valko meggyilkolása ügyében. Szabadlábon ugyanis több lehetősége is van arra, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást.

Ernest Valkót, az ismert ügyvédet 2010 novemberében, saját házában lőtték le. Röviddel ezután több verzióval is dolgozott a rendőrség, melyek ügyvédi munkáját, illetve politikai kapcsolatait érintették. A nyomozás végül arra jutott, hogy egyszerű rablásról lehetett szó.

Az elkövetők állítólag csupán kitippelték Valko limbachi villáját, közel Pozsonyhoz. Radič Jaroslav Klinkával érkezhetett oda, és éppen ő volt az, aki évek múltán elkezdett csicseregni a rablásról. Klinka állítja, Valko meglepte őket azzal, hogy védekezni próbált, Radič ezért lelőtte.

Klinkát 2020 januárjában egy vádalku részeként nyolc év letöltendő börtönre ítélték a rablásért. Radič esetében azonban máig nem született ítélet. Az ügyben a Pozsonyi I. Járásbíróság bírója, Pavol Tomík dönthet, aki már többször is azzal védekezett, hogy túlságosan le van terhelve, és elsőbbséget élveznek azok az esetek, melyeknél a gyanúsított vizsgálati fogságban van, mivel fennáll a lehetősége, hogy jogtalanul.

Tomík az idei év őszére saccolja a bírósági tárgyalás elkezdését. Rámutatott arra is, hogy csak nemrég fejezte be Miroslav Sýkora egykori maffiafőnök meggyilkolása ügyének tárgyalását, és most ki kell dolgoznia az ítélet részletes indoklását. Emellett arra is hivatkozott, hogy ő tárgyalja a jelentős médiafigyelemmel kísért Zoch utcai baleset esetét. Ez esetben is érvényes, hogy elsőbbséget élvez, mivel a gyanúsított Dušan Dedeček vizsgálati fogságban ül.

A Valko-gyilkosság ügyében a nyomozati anyag tartalmazza, hogy Radič egy bankrabló bűnbanda tagja lehetett, amely szilikonmaszkokban követett el bankrablásokat. Radič és társa egy ilyennél Václav Klaus és Arnold Schwarzenegger maszkját viselte. 2016-ban 11 év börtönre ítélték.

Egy másik ügyben Radičot azzal vádolták, hogy meggyilkolta egyik társát, Anton Hupkát. Tavaly tavasszal azonban a Specializált Büntetőbíróság átminősítette az esetet emberölésre, amiért jelentősen alacsonyabb büntetés szabható ki. Radič büntetését 16,5 évre hosszabbították, de még nem jogerősen. Ha ezt a Legfelsőbb Bíróság is megerősítené, akkor Radičnak további éveket kellene börtönben töltenie, mire kérhetné feltételes szabadlágra helyezését. Jogerős döntés viszont már nem lesz májusig.

