Hamarosan új ügyvezetőjük lesz a nagymegyeri városi cégeknek

A Termál Kft. ügyvezetői posztjain már karácsony előtt változott a helyzet. December 19-éig töltötte be ezt a posztot Görföl Vilmos és Kórósi Zalán, azóta pedig megbízottként Križan Tibor és Puskás Tamás. A termálfürdőt üzemeltető cég éves forgalma a Finstat szerint 2016-tól meghaladja a 4 millió eurót, nyeresége pedig 2015-től megközelíti a 600 ezret, noha tavalyról egyelőre nincs adat.

A lakásgazdálkodási céget (MPBH) 2018 végéig Bobkovič Iván és Dobis Ildikó vezette, előbbi visszahívták a képviselő-testület határozata alapján, míg utóbbi az egyike azoknak, akit Holényi egyelőre a helyén hagyott, megbízottként emellett december 21-től Gulyáš Éva tölti be az ügyvezetői posztot. Itt ugyancsak nincs még adatunk a tavalyi évről, ám az azt megelőző két évben a cég 1,1-1,2 millió eurós forgalommal bírt, miközben nyeresége ezres nagyságrendekben volt mérhető, 2014-ben és 2015-ben pedig veszteséget termelt.

A hulladékelszállítást, zöldövezet-karbantartást végző, illetve a temetőket kezelő TSM társaságnál Holényi szintén meghagyott egy ügyvezetőt, Magyarics Norbertet, ő azonban február közepén lemondott erről a posztról. Polgár Ivánt már decemberben visszahívták, így most megbízottként Nyilfa Péter vezeti a társaságot. Ez a cég 2016-ban és 2017-ben is 1 millió euró körüli forgalom mellett hozzávetőlegesen 35 ezer euró veszteséget termelt.

A negyedik teljes városi tulajdonú társaság a sportklubot működtető MŠK Veľký Meder, ahol Csepi Dániel maradt a helyén, Bobkovič Ivánt pedig visszahívták.

Barczi Dániel képviselő

A helyükön hagyott ügyvezetők kapcsán a nagymegyeri képviselő-testület több tagja is méltatlankodott a legutóbbi plénumon. Barczi Dániel (MKP) szerint ugyanis a testület által jóváhagyott határozat alapján mindegyiküket vissza kellett volna hívni, mivel a polgármesternek végre kell hajtania a testület által jóváhagyott határozatokat.

Holényi erre azt válaszolta, hogy a határozatot megvétózta, Pongrácz Kálmán (MKP) ezt viszont azért tartotta aggályosnak, mivel akkor pedig mindegyiknek a helyén kellett volna maradnia.

A polgármester végül azzal magyarázta a történteket, hogy saját hatáskörben hagyott meg eredetileg három ügyvezetőt az egyes cégek élén. Azzal is érvelt, hogy a cégeknél a törvényből kifolyólag a polgármester tölti be a közgyűlés funkcióját, ebből fakadóan volt joga ehhez.

„Privát döntésem volt, a cégeknél ellátandó feladatok nagysága és komplexitása miatt döntöttem így. Ha például az MPBH-nál leváltottam volna mindkét ügyvezetőt, akkor talán a blokkokat ki tudják fűteni, de az év végi zárást már senki se csinálja meg. Nem szívesen, de muszáj volt így döntenem” – húzta alá későbbi kérdésünkre Holényi Gergő.

Elárulta azt is, hogy ugyanakkor hamarosan minden olyan ügyvezető mandátuma lejár, aki eddig a helyén maradt, és egyikükét sem tervezi már meghosszabbítani. Erről szólnak a kiírt pályázatok is. Az MPBH ügyvezetői pályázatának határideje március 27., a TSM-nél március 28., a Termál Kft.-nél pedig március 29. Mindegyik esetben május 1-jén töltené be funkcióját az új ügyvezető, alapfizetése pedig bruttó 2500 eurót tehet ki.

(SzT)