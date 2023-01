Hamarosan újabb bank csatlakozhat az azonnali átutalások rendszeréhez

2022 február 1-jén négy hazai bank indította el az azonnali átutalások rendszerét, most pedig egy újabb bank szeretne csatlakozni a villámgyors hálózathoz.

Fotó: TASR

Tavaly év eleje óta a VÚB, a Slovenská sporiteľňa, a Tatra banka és a Raiffeisen banka közötti fizetések néhány másodpercen belül megérkeznek. Ez a szolgáltatás az év 365 napján elérhető, és teljesen mindegy, hogy ünnepnapról vagy hétvégéről van szó. Ráadásul a bankok ezt a szolgáltatásukat díjmentesen kínálják.

Most pedig jelentkezett a Fio banka is, amely szeretne csatlakozni a rendszerhez. A pénzintézet, még tavaly azt nyilatkozta, hogy a 2023-as év elején már készen állna arra, hogy elindítsák az azonnali átutalások rendszerét. Erre a konkrét kijelentésre kérdezett rá a Tvnoviny is. A bank egy közleményben válaszolt, amelybe leírták, hogy a belső tesztelés már megtörtént, jelenleg éppen a következő fázison dolgoznak. Arra a kérdésre, hogy mikorra várható a rendszer bevezetése, a Fio kitérő választ adott. Szerintük még ebben az évben elindulhat a program, ha csak nem csúszik be egy tőlük független esemény, amely meghosszabbítaná ezt.

A csatorna nemcsak a Fio bankot kérdezte meg az azonnali átutalásokról. A ČSOB és az UniCredit is már dolgozik a rendszer bevezetésén, ahogyan az olyan kisebb bankok is mint a mBank vagy a 365.bank.



(Tvnoviny)