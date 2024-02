Hamarosan újabb kritikus határt léphet át az üzemanyag ára – nem sok jóra számíthatunk az elkövetkező időben

Az év eleje óta folyamatosan emelkedik az üzemanyag ára Szlovákiában – a benzin és a gázolaj is átlagban 15 centtel lett drágább literenként. A szakértők szerint az elkövetkező időben sem számíthatunk jobb helyzetre.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Míg a 2023-as év végén a sofőrök viszonylag olcsóbb üzemanyagnak örvendezhettek, addig néhány héttel később már az elmúlt három hónap legdrágább üzemanyagát kellett tankolniuk. A drágulást elsősorban a bizonytalanság okozta a Közel-Keleten, most viszont az olajnagyhatalmak is szót kértek – írja a TV Noviny.

Boris Tomčiak elemző szerint egyre növekszik az üzemanyag iránti kereslet, az OPEC viszont továbbra is korlátozza a termelést. Ennek köszönhetően néhányéves minimumra csökkentek a globális tartalékok a világon. Ennek eredményeként az olajárak emelkednek, miközben a nagykereskedelmi árrések is nőttek Európa-szerte.

Tomčiak hozzáteszi, hogy a gázolaj esetében múlt év szeptembere óta most a legmagasabb a nagykereskedelmi árrés, ami nem jó hír a sofőrök számára, ugyanis a benzinkutak ezt hamar éreztetik is az árakon. Az elmúlt hét nap során kétszer is emelkedtek az üzemanyagárak Szlovákiában, legutoljára szerdán.

A benzin jelenleg átlagban 1,65 euróért kapható literenként, míg a gázolaj 1-2 centtel olcsóbb. Összehasonlítássképpen: tavaly év végén 15 centtel voltak alacsonyabbak az árak.

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanság mellett nehéz megjósolni a további alakulást, az elemzők viszont úgy vélik, hogy a drágulás tendenciája továbbra is kitart. Tomčiak szerint február végéig még 2-3 centes drágulásra lehet számítani literenként, ami annyit jelentene, hogy a benzin ára megközelítené az 1,70 eurós határt. Viszont ezt követően sem számíthatnak majd túl sok jóra a sofőrök: Tomčiak szerint ugyanis az OPEC 90 dollár fölé szeretné emelni a kőolaj árát hordónként – jelenleg 82 dollárba kerül.



(tvnoviny.sk)