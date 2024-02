Hamarosan újabb változás lép életbe, amely tehermentesít minden sofőrt Szlovákiában

A személyi igazolvány és a jogosítvány mellett az autósoknak más dokumentumokat is maguknál kell tartaniuk. Ilyen például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló zöldkártya (most már fehér). A Topspeed felhívta rá a figyelmet, hogy a tervek szerint jövő évtől már elég lesz, ha a sofőrök elektronikus formában tartják maguknál.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Számos szlovákiai biztosító, amely gépjármű-biztosítást is kínál, már online formában kommunikál klienseivel, és már elektronikus formában is elküldi nekik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló zöldkártyát.

A dokumentumot maguknál kell tartaniuk a sofőröknek, ugyanis közúti ellenőrzés során ezt is elkérhetik a rendőrök. 2025. január 1-től viszont megközelítőleg 50 országban, köztük Szlovákiában is érvénybe lép, hogy a sofőröknek elég lesz majd elektronikus formában maguknál tartaniuk a kártyát. Ezzel kapcsolatban 2021 júliusában lépett érvénybe, hogy a dokumentumnak már nem kell zöld színűnek lennie, fekete-fehér formátumban is elfogadják.

A pénzügyminisztérium közlése szerint, amelynek hatáskörébe tartozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény, nem tiltják, hogy mobilkészülékben tárolják a kártyát. A törvényben az áll, hogy a sofőrnek magánál kell tartania a kártyát, a rendőrök kérésére pedig köteles felmutatni. Az előírás viszont nem pontosítja, hogy a kártyának papír- vagy elektronikus formátumban kell-e lennie.

A biztosítók ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a zöldkártya elektronikus formája jelenleg nem elfogadható a rendőrség részéről.



(Topspeed)