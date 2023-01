Hamis és képmutató a Putyin által meghirdetett tűzszünet - így az Európai Tanács elnöke. Az ENSZ üdvözli

Az Európai Tanács elnöke hamisnak és képmutatónak nevezte az egyoldalú orosz fegyvernyugvásról szóló bejelentést a Twitteren csütörtökön közzétett üzenetében.

Fotó: AP/TASR

Charles Michel aláhúzta: a Kreml az agresszor, az áldozat pedig az ukrán nép. Szavai szerint az egyoldalú tűzszünet bejelentése ugyanolyan hamis és képmutató, mint az ukrán területek jogtalan annektálása és az azt kísérő népszavazások.

Az európai uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnökének véleménye szerint az orosz csapatok kivonása az egyetlen komoly lehetőség a béke és biztonság helyreállítására.

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölne bármiféle fegyverszünetet Ukrajnában az ortodox karácsony idején, de annak is tudatában van, hogy "ez nem pótolna egy igazságos békét, amely összhangban áll a világszervezet alapokmányával és nemzetközi joggal" - közölte csütörtökön Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a harci érintkezés egész vonalán egyoldalú fegyvernyugvást rendelt el január 6-án déltől január 7-én éjfélig az ortodox karácsony alkalmából.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója "cinikus csapdának", "a propaganda elemének" nevezte a bejelentést, majd az ukrán vezetés visszautasította a fegyvernyugvást.

Stéphane Dujarric azt is bejelentette, hogy António Guterres feloszlatta az olenivkai börtönre mért júliusi rakétacsapás ügyében megalakított vizsgálóbizottságot, arra hivatkozva, hogy a szakemberek biztonsági megfontolások miatt nem tudnak a helyszínre menni. A vizsgálatot Oroszország és Ukrajna is kezdeményezte, megalakulását augusztusban jelentette be az ENSZ-főtitkár.

A Donyecktől mintegy tíz kilométerre délre található Olenivka városában, a helyi vizsgálati fogdában július 29-én egy rakétacsapás következtében több mint ötven ukrán hadifogoly életét vesztette és 73-an megsebesültek.

(MTI)