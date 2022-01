Hamran: Fico és Kaliňák célja a megfélemlítés és a vizsgálat befolyásolása

Hamran István ideiglenesen megbízott rendőrfőkapitány úgy tekint Robert Fico, a Smer-SD elnöke és Robert Kaliňák elnökségi tag korábbi, Norbert Bödör őrizetbe vételével kapcsolatos kijelentéseire, mint amelyek célja a megfélemlítés és a vizsgálat befolyásolása. Hamran a közösségi hálón tette közzé az állásfoglalását.

Hamran István (Archív)

"Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy fejlett demokratikus társadalomban - amelyet Robert Fico, a második legerősebb ellenzéki párt elnöke annyit emleget a nyilatkozataiban - a párttársával, Robert Kaliňákkal közösen megfélemlítse a bűnüldöző szerveket és az országos rendőrfőkapitányt" - fogalmazott Hamran.

Hozzátette: rendőrfőnökként a nyomozás nem tartozik a hatáskörébe, és azt sem szabhatja meg, hogy a bűnüldöző szervek ki után nyomozzanak.

Miután újfent őrizetbe vették Norbert Bödör nyitrai vállalkozót, Fico kijelentette, hogy Hamrannak és másoknak is távozniuk kellene a hivatalukból. "A bűnüldöző szervek feladata lesz megítélni, vajon a távozás mellett nem kell-e véletlenül máshová is elvonulniuk a durva törvénysértések, az emberi jogok durva megsértése miatt" - fűzte hozzá. A Smer-SD elnöke szerint Norbert Bödör ártatlan. Kaliňák is elszámoltatást követel.

