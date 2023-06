Hamran: Nem „ugráltak migránsok” egyetlen nőn sem Komáromban, és nem is üldözték, sajnos működik a dezinformáció

Nem zárja le a szlovák-magyar határt a rendőrség az utóbbi időszakban érzékelhető menekülthullám miatt, mert nem tudja, és mert nincs is értelme, állítja Hamran István országos rendőrfőkapitány. A menekülteknél sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a dezinformációt terjesztő politikusok és a rémhírterjesztők, akik teljesen félre tudják vezetni a közvéleményt. A rendőrség egyetlen olyan esetről sem tud, amikor menekültek követtek volna el bűncselekményt, szabálysértést is csak kettőt. Nem igaz, hogy Komáromban migránsok üldöztek egy nőt, inkább fordítva történt.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Hamran István országos rendőrfőkapitány szerint a menekülthullám legveszélyesebb vetülete, hogy egyes politikusok a parlamentben is rémhíreket terjesztenek.

„Példátlannak tartom, amikor parlamenti képviselők tesznek félrevezető kijelentéseket az illegális migrációról” – kezdte kedden komáromi sajtótájékoztatóját Hamran.

Szerinte egyes politikusok a parlamentben terjesztenek olyan információkat, amelyeknek semmi közük a valósághoz, ráadásul olyan intézkedéseket javasolnak, amelyek egyáltalán nem megvalósíthatóak, vagy olyanokat, amelyeket már régen alkalmaz a rendőrség. Példának Denisa Sakovát (Hlas) korábbi belügyminisztert hozta fel, aki többször is sürgette a határozottabb rendőrségi fellépést az illegális menekültek ellen. A menekültkérdést azonban meglovagolták a kisebbségi politikusok is, Forró Krisztiántól (Szövetség), Simon Zsolton (Magyar Fórum) át egészen Gyimesi Györgyig, akik Facebook-bejegyzéseikben szólították fel a rendőrséget a határozottabb fellépésre.

Csak idő kérdése volt a menekültekre épített politikai kampány

A rendőrség tudta, hogy csak idő kérdése, hogy a politikusok mikor fognak visszaélni a menekültkérdéssel, mondta Hamran.

„Tudtuk, hogy ez a téma része lesz a választási kampánynak, mert ezzel nagyon könnyű visszaélni – jelentette ki a rendőrfőnök. – Vártuk már áprilisban, végül júniusban kezdődött.”

A rendőrfőkapitány elsősorban azt kifogásolta, hogy a politikusok túloznak az érkező menekültek számával kapcsolatban, és olyan intézkedéseket javasolnak, amelyeket nem lehet megvalósítani. Hamran szerint jelenleg hetente érkezik mintegy 600 menekült Magyarországon át, ráadásul a többséget nők és gyerekek teszik ki, akik a már Nyugaton, elsősorban Németországban lévő családjukhoz igyekeznek.

Nem lehet a határt lezárni, nem lehet kitoloncolni a menekülteket

Nem alkalmazhatóak az elsősorban a korábbi belügyminiszter, Denisa Saková (Hlas) által sürgetett intézkedések sem, aki a szlovák-magyar határ „lezárását” és a menekültek Magyarországra történő visszatoloncolását sürgeti.

„Pintér Sándor magyar belügyminiszter kijelentette, hogy egyetlen menekültet sem vesznek át. A readmissziós megállapodások önkéntes alapon működnek, nem lehet erőszakkal követelni a megvalósításukat” – magyarázta Hamran azzal, hogy a readmissziós megállapodások nem működnek.

Az országos rendőrfőkapitány szerint azonban rendkívül jó a kapcsolat a szlovák és a magyar rendőrség között. „Még sohasem volt ilyen jó a viszony, mint ma – jelentette ki Hamran. – A kapcsolatok nemcsak szakmaiak, hanem valójában barátiak. Az együttműködés nagyon jó, az illegális migráció területén is.” Hamran márciusban kapott magas magyar kitüntetést, Szent György érdemrendet, ami a legmagasabb kitüntetés, amit a belügyminiszter átadhat.

A szlovák–magyar határ lezárása elsősorban annak hossza miatt lehetetlen. „655 km hosszú határunk van Magyarországgal, amit egyszerűen nem lehet hermetikusan lezárni” – magyarázta Hamran.

Példaként a magyar–szerb határt hozta fel, amely mindössze 175 km hosszú, ráadásul 5 méter magas dupla kerítés védi, drónokkal, mozgás-, hő- és nyomásérzékelőkkel felszerelve, de mégis naponta mintegy 6-700 menekült kel át rajta. „Ők csak azok, akiket a magyar rendőrök megállítottak” – magyarázta Hamran.

A magyar-szerb határt ráadásul mintegy 1000 rendőr védi állandóan, ami 24 órára számolva 4 ezer embert jelent. A szlovák-magyar határ ilyen szintű védelméhez 30 ezer emberre lenne szükség, véli a rendőrfőkapitány.

A határvédelemre azonban nincs is szükség, mert az érkező menekülteket a hatályos uniós előírások alapján sem feltartóztatni, sem erőszakkal visszaküldeni nem lehet. „A 80 százalékuk szíriai vagy afgán menekült, akiket védenek a menekültügyi előírások” – mondta Hamran. Nem nagyon találkoztak agresszivitással sem a részükről, egyetlen bűncselekményt sem jelentettek esetükben, és szabálysértést is csak kettőt.

„Az egyik eset az volt, amikor a menekült nem tudta kezelni az automata kasszát, el akart vinni fizetés nélkül egy csokiszeletet, de miután figyelmeztették, kifizette” – magyarázta Hamran.

A komáromi nő, akit nem üldöztek, és nem is inzultáltak

Nem igazolódott az az, elsősorban a közösségi médiában terjedő hír sem, hogy egy komáromi nőt inzultáltak a menekültek. „Ezen az eseten keresztül nagyon jól be lehet mutatni, hogy milyen könnyen lehet befolyásolni a közvéleményt” – magyarázta a rendőrfőkapitány. A rendőrséghez bejelentés érkezett, hogy migránsok zaklattak egy nőt Komáromban, „még ugráltak is rajta”.

„Timea Ethey Katz írt arról a közösségi médiában, hogy egy háromtagú migránscsoport kergetett egy nőt, akinek egy közeli boltban kellett elrejtőznie” – írta le az esetet Hamran.

Az ügyről rendőrségi bejelentés is érkezett, maga az „áldozat” tett bejelentést. A rendőrségi vizsgálat azt mutatta ki – miután beszéltek a bejelentővel és a bolt alkalmazottaival is – hogy nem trténtz semmilyen zaklatás. „A bejelentő elmondta, hogy meglátott egy háromtagú menekültcsoportot, és amikor le akarta fotózni őket, a csoport észrevette őt, és elindultak felé. A bejelentő erre úgy reagált, hogy bemenekült a boltba” – mondta Hamran azzal, hogy nem érti, miért kell idegeneket lefotózni.

A bolt eladójának arról beszélt, hogy volt olyan érzése, mintha a menekültek követnék, de nem kommunikáltak vele, nem is viselkedtek vele illetlenül. A bolt személyzetétől nem kért segítséget, a menekültek nem is mentek be a boltba, továbbsétáltak a főúton. A rendőrségi rendszerek alapján megállapították, hogy a bejelentő követte a menekülteket, amint megpillantotta őket, és az egész idő alatt telefonon beszélt a már említett Timea Ethey Katz-cal.

„Látszik, hogy a bejelentő hölgy nem értette meg, hogy ő nem támadás áldozata. Valójában azt sem tudjuk, hogy a csoport illegális migráns volt-e” – mondta Hamran.

