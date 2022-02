Hamupipőke cipősdobozban utazik a bálba, a kenyértartó mézeskalácsházzá változik, és közben „nyikorog a konyhaajtó sarka, felállott a tarka macska farka“

Közös műsort adott a gyerekeknek Füleken a MeseFigurák Bábszínház és a Foncsik Énekegyüttes.

Helyszíni felvételek

A félévi szünidőt megelőző napon mesékkel és népdalokkal szórakoztatták a kisiskolásokat a Füleki Városi Művelődési Központ csoportjai: a MeseFigurák Bábszínház és a Foncsik Énekegyüttes. A két csoport közös műsorának először a Bénai Alapiskola, majd a füleki II. Koháry István Alapiskola egy-egy alsó tagozatos osztálya lehetett részese.

A Foncsik Énekegyüttes ötödik éve működik Varga Lia művészeti vezető irányításával. A csoport 11-14 éves tagjai archív felvételek és gyűjtések segítségével sajátítják el a régió népdalkultúráját. A 2019-es Bíborpíros szép rózsa országos népzenei vetélkedőn kiemelt arany sávos minősítésben részesültek, 2021-ben pedig a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén elnyerték a Vass Lajos Nagydíjat. Évente 10-12 alkalommal szerepelnek közönség előtt itthon és külföldön. Repertoárjukon zoboralji, gömöri, bodrogközi, magyarbődi és zempléni népdalcsokrok, valamint a pünkösdi és karácsonyi ünnepkörhöz tartozó dalok szerepelnek. A MeseFigurákkal készített közös műsorukban elsőként azt az ipolykéri népdalcsokrot adták elő a gyerekeknek, mellyel a nemzetközi versenyen is díjazottak lettek. Műsoruk második részében rimóci dalokat énekeltek, melyeket a ma is aktív hagyományőrzőtől, Holecz Margit nénitől tanultak.

A MeseFigurák Bábszínház, melyet a Csemadok Füleki Alapszervezet is támogat, 2018-tól működik a VMK égisze alatt. A két tagú társulatot Halama Bódi Andrea és Gyetvai Viktória alkotják. Előadásaiknak az a különlegessége, hogy nem marionett-, kesztyű- vagy egyéb klasszikus bábokat használnak, hanem mindennapi használati tárgyakat, konyhai eszközöket, vagy akár zöldséget, gyümölcsöt is. Mivel elsősorban a gyerekeknek készítenek előadásokat, előszeretettel dolgoznak fel klasszikus és népmeséket. A lényeg az interaktivitáson, a gyerekek bevonásán van. Legújabb műsorukban két mesét mutattak be a gyerekeknek. Hamupipőke történetét cipők és egyéb, lábbelikhez tartozó kellékekkel, cipőfűzővel, cipőkanállal tűzdelve dolgozták fel. Második meséjük „alapanyaga” a konyhában található eszköztár volt: kenyértartó, kenyérpirító, zsemle, kifli és briós, melyekből Jancsi és Juliska története elevenedett meg a gyerekek előtt.

Bár a járványügyi rendelkezések miatt csak egy-egy osztálynyi gyerek élvezhette a dalos-mesés összeállítást, ők annál nagyobb örömmel fogadták a bábszínház és az énekegyüttes előadását. Bízunk benne, hogy hamarosan még több nézőhöz eljutnak a vmk amatőr csoportjainak műsorai.

A MeseFigurák Bábszínház és a Foncsik Énekegyüttes működését a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

