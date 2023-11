Hangolódjunk a karácsonyra sikerkönyvekkel

Vasárnap már meggyújtjuk az első adventi gyertyát, s lélekben elkezdünk készülődni a karácsonyra. Tervezgetünk, és amikor eljutunk ahhoz a ponthoz, hogy melyik szerettünket mivel is lephetnénk meg, nagyot sóhajtunk. Megtalálni az ideális, személyre szóló ajándékot bizony nem könnyű, hacsak szeretteink nem szeretnek olvasni, mert ha igen, akkor nyert ügyünk van. Nem kell az üzletek körül fél óráig parkolót keresnünk, nem kell a túlzsúfolt boltokban azon bosszankodnunk, hogy az árak a csillagos egekbe szöktek, elég ha rákattintunk a komáromi Diderot könyvesbolt internetes oldalára www.diderot és máris kényelmesen, otthonunk melegében több mint huszonnyolc ezer színvonalas kiadvány közül választhatjuk ki azt, amivel nem csupán örömet szerzünk, de lehetőséget is adunk, egy saját belső világ élményekben gazdag megteremtésére.

Karácsony előtt rengeteg új könyv kerül a könyvpiacra. Most ezek közül megmutatjuk azokat a sikerkönyveket, amelyekbe már beleolvastunk, amelyek a mi olvasmánylistánkon is szerepelnek, ezért jó szívvel tudjuk ajánlani.

Már megjelenése előtt nagy várakozás előzte meg Csáky Judit színikritikus Alföldi – Rajtam nem múlt c. vaskos interjúkötetét, melyben ahogy Závada Pál író a kötet borítóján megfogalmazta „Sokszor szemérmetlenül mélyre mennek, és minél mélyebbről emelnek ki valamit, az annál valóságosabbnak tetszik. A legjobb percekben mintha egy valódi dráma remekül megírt dialógusait olvasnánk.” Az Open Books könyvkiadó által megjelentetett kötet azonban mindennek ellenére mégis inkább a színházról szól, ami Alföldi Róbert számára maga az élet. A különleges tehetséggel megáldott színművész és rendező élvezetes, sajátos stílusában adott válaszaiból szerkesztett könyv kortól és nemtől függetlenül igazi csemege mindazok számára, akik szeretik a színházat, és akik szeretnének még többet megtudni kulisszatitkokról, társművészetekről és Alföldi Róbert személyiségéről. Beleolvasni viszont nem ajánlott, mert a könyv az első oldalak után úgy beszippantja az embert, hogy szinte biztos, hogy megtartja magának.

A karácsonyi könyvpiac egyik legkülönlegesebb kiadványa ezúttal a Libri könyvkiadó gondozásában Budapest Nagyregény címmel jelent meg. Magyarország fővárosa, melyet szívében minden magyar, így mi felvidékiek is kicsit a sajátjának érez, idén ünnepli egyesítésének 150 évfordulóját. Ennek apropóján a szerkesztők huszonhárom kiemelkedő kortárs magyar írót, köztük Dragomán Györgyöt, Vámos Miklóst, Cserna-Szabó Andrást, Krusovszky Dénest, Tompa Andreát, Háy Jánost, Tóth Krisztinát, Karafiáth Orsolyát, Grecsó Krisztiánt, Szvoren Edinát, Závada Pétert, Szabó T. Annát kétrék fel, hogy saját stílusukban írják meg a város egy-egy kerületének történetét. A kikötés annyi volt csupán, hogy saját fantáziájuk élményeik közé emeljék be egy már korábban kiírt pályázatra beérkezett családtörténetek, legendák valamelyikét is. A nagyívű mű, melynek mottója egy Esterházy Pétertől származó idézet lett „Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, aki nézi. Gyere, gyere, bárki vagy is, csinálj egy Budapestet”, szövegei a téli estéken képzeletbeli sétára invitálnak minket a gyönyörű város egyes kerületeibe, korszakaiba, hogy a régi macskaköves utcákat járva megismerkedhessünk a nevezetes épületekkel, és azoknak az embereknek a sorsával, akik ott éltek, valamint azzal, milyen érzéseket, gondolatokat ébreszt mindez a kötet alkotóival.

Kepes András egyetemi tanár, a magyar televíziózás legendás alakja, eddig megjelent könyveit a családtagok addig adták kézről-kézre egymásnak, míg végül ronggyá olvasták, mert ugyanúgy tud újat nyújtani egy kamasznak, mint a nagypapának. Valószínűleg legújabb Két macska voltam c. lélektani krimiket idéző sorsregénye is, mely már most négy sikerlista élén van, ugyanilyen népszerű lesz az olvasók körében, hiszen főhősével, a művészlelkű, érzékeny rendőrrel, aki saját és családja múltja után kezd el nyomozni könnyen azonosulni tudunk. De mit kezdjünk a múltunkkal? Le lehet tenni a gyermekkorból hozott traumákat? Elpusztíthatja a hazugság a családon belüli érzelmi kötődéseket? Meddig maradhat tisztességes az ember egy értékvesztett világban? Nehéz kérdések egy bravúros és olvasmányos regénybe rejtve.

Azok számára, akik barátnőjüket, kedvesüket, feleségüket vagy anyukájukat szeretnék egy igazán letehetetlen, izgalmas könyvvel meglepni, Náray Tamás, aki előbb divattervezőként robbant be a nemzetközi divatvilágba, majd festőként szerzett magának nevet, legújabb Barbara című nagyívű családregényével, melynek Végzet című első kötete után nemrég A találkozás c. jelent meg a második kötete, biztos sikerre számíthat. Náray, aki többek közt asztrológiát is tanult, nem csupán a tollforgatáshoz ért kiválóan, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy első kötete, Az utolsó reggeli Párizsban, már a huszonkettedik kiadásnál tart, míg Zarah c. trilógiáját hamarosan a spanyol nyelvű olvasók is kézbe vehetik, remekül ismeri az emberi lelket és a szeretet erejét. Ez lenne Náray Tamás titka? Vagy talán az, hogy a jó és fordulatos történetek, kiváló karakterek mellett, hitelesen mesél sorsról, végzetről, rámutatva, hogy múltunk csak akkor befolyásolja jelenünket, ha mi magunk hagyjuk? A Barbara-sorozatot Jerger Krisztina művészettörténész családjának hányatott sorsa, melybe kíméletlenül és kegyetlenül beleszóltak a világháborúk, inspirálta. Az írói fantáziával átszőtt izgalmakban gazdag valós történet a romantikus regények kedvelőit ugyanúgy le fogja nyűgözni, mint a szépirodalom rajongóit.

Borsa Brown, eredeti nevén Szobonya Erzsébet, aki nem csupán azzal büszkélkedhet, hogy az egyik legolvasottabb magyar szerző, de 2020-ban még Áder János is köszönő levelet írt neki kiemelkedő munkásságáért, mottója: Annyiszor élsz, ahány könyvet olvasol! Romantikus-erotikus könyveit olvasva pedig igencsak könnyű elmerülni az író által teremtett kalandos világban. Az Álomgyár Kiadónál megjelent legújabb Misszió c. műve Afrikába, mely tele van illatokkal, hangokkal és színekkel, s néha édes, mint a méz, néha keserű, mint az elmúlás, kalauzolja el főszereplőit, és az értük izguló olvasóit, hogy együtt keressék meg a választ arra, elég-e a boldogsághoz a szenvedély és a szerelem.

Frei Tamás a magyar kalandregény-írás zsenije tizenhárom év után ismét egy bravúros nagyregénnyel lepte meg rajongóit, melyben a jelenkor legsötétebb világpolitikai történéseit és lehetséges következményeit dolgozza fel. A Puccs Moszkvában - Putyin végnapjai c. izgalmas, pörgős akcióthrillerben a sok valóságos, világpolitikából ismert személy mellett újra feltűnik a már jól ismert budapesti vendéglős, André Calvi figurája is. A szerző a fordulatokban és feszültségben bővelkedő regényében az orosz-ukrán háború lezárásának egyik lehetséges forgatókönyvét mutatja be. De vajon mi történne akkor, ha valaki Putyin életére törne? Megállíthatja őt valaki? Mi a háború kitörésének valódi oka? Az egykori televíziós szakember, miközben képzeletben végig kalauzolja olvasóit a Kreml alatt háromszáz méter mélyen megbúvó elnöki atombunkerben, rengeteg háttérinformációt is megoszt velünk. A zseniális thriller, melynek amerikai kiadásáról folyamatban vannak a tárgyalások, már elérhető a www.diderot.sk webshopban.

Lőrinc L. László orientalista könyveinek köszönhetően mostanra két generáció tagjai szerették meg az olvasást, ami nem meglepő hiszen eddig több mint százötven izgalmas regényt adott ki. Az egykori tudományos kutató a közelmúltban Szindzse és az átkok könyve c. kötetével lepte meg rajongóit, melynek története lámakolostorokban szerzett saját tapasztalatain alapul. Leslie L. Lawrence ezúttal a Himalájába hívja magával rajongóit, ahová azért indul, hogy felkutassa a legendás Átkok könyvét. Vele tart Frankjoy nyomozó és Sullivan orvos, akik egy gyilkossági ügyet akarnak megoldani. Csurpu kolostorában, a “béke és csend oázisán” azonban nem találják meg azt, amit kerestek: Lawrence professzornak ugyanis Sindzsével, a pokol fejedelmével kell osztoznia a kamráján. Lehet, hogy Sindzse egy titkot rejteget, amelyet nem szabad másnak megtudnia? És ha mégsem a kegyetlen istenség szól bele az emberek sorsába, akkor ki, és miért teszi? Előkerül-e végre a rejtélyes Átkok könyve? Kérdések, amelyek folyamatosan fenntartják az olvasók kíváncsiságát és éberségét. Leslie L. Lawrenceben ezúttal sem fogunk csalódni.

Lakatos Márk stylist debütáló regénye, mely az Open Books kiadásában Mimi c. hódít, egy színes és pezsgő világba repíti az olvasót. Róma, a Karib-térség és Madrid színpompás helyszínein kalandozhatunk, ahol a flitterek és gyémántok mellett a feltűnő tollboa, a magas sarkú csizma és a vastag smink is hozzátartozik a megjelenéshez. Ez egy nem mindennapi életrajzi regény, hiszen egyedi nézőpontból mutatja be a vonzódás, a szexualitás, az önazonosság és az elfogadás témáit. Nem csak Csillagszóróknak.

Igen-igen, már egy ideje elérhető 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendégeként Magyarországra látogató Valerie Perrin Trio c. regénye is. A tizenhárom irodalmi díjjal elismert francia írónő legújabb regénye ugyanúgy, mint a korábbi könyvei – A vasárnap koldusai, Másodvirágzás, melyet mostanra negyvenöt nyelvre fordítottak le – középpontjában az emberi kapcsolatok, sorsok állnak. Három gyerekkori jó barátnő sorsa, akiknek nyugodt párizsi élete azon a napon vesz váratlan fordulatot, amikor a szülőfalujukban lévő tóban megtalálnak egy autóroncsot. Vajon mi köze a három nőnek a balesethez? Vajon az autóroncs és az ők szoros barátsága közt van valamilyen kapcsolat? A francia írónő, aki korábban filmforgatókönyveken dolgozott, letehetetlen regénye, mely az olyan mulandó és örök érzelmekről szól, mint az ifjúság, a barátság, a szerelem, szinte filmszerűen pereg szemünk előtt.

A szépirodalom kedvelői biztosan nagy örömmel veszik majd kézbe a júniusban elhunyt Cormac McCarthy Az utas / Stella Marris című ikerregényét, mely a számos elismeréssel, köztük Nemzeti Könyvdíjjal, Pulitzer-díjjal jutalmazott amerikai szerző utolsó műve. A huszadik század legfontosabb írójaként emlegetett McCarthy a két különálló történetben egy különleges matematikai tehetséggel megáldott, és a Robert Oppenheimer munkatársaként az atombomba előállításán dolgozó apjuk emlékével viaskodó tragikus sorsú testvérpár életének és privát poklának bemutatásán keresztül ír bűntudatról, gyászról, szeretetről, veszteségekről, végítéletről és a halvány reményről. A könyv méltó, és mesteri lezárása a világirodalom nagyjai közé sorolt szerző írói pályájának.

A jogászból lett bestseller író John Grisham nevét általában a jogi thrillerekkel kötjük össze, miközben eddig megjelent közel ötven regénye közt több olyan „realista” nagyregény is található, mint a Geopen Könyvkiadó gondozásában nemrégiben megjelent Sooley – Egy legenda születése. Sooley főhőse egy szegény szudáni fiú, akinek nagy álma, hogy kosárlabda játékos legyen. A szerencse folytán a szerény, és visszahúzódó fiú kimagasló tehetségére felfigyel az egyik amerikai ifjúsági csapat edzője, és még mielőtt képes lenne felfogni, hogy a csoda, amiben reménykedni sem mert valóra vált, már Amerikában találja magát. Ő azonban nem csupán önmagára gondol, hanem szüleire is, akik egy menekülttáborban sínylődnek. Ahhoz azonban, hogy ki tudja őket menekíteni, tizenkét hónap alatt az amerikai kosárlabdavilág legendájává kell válnia. Vajon sikerül neki? A választ megtudhatják Grisham hihetetlenül lebilincselő és szívszorító regényéből.

A kortárs francia irodalom egyik legolvasottabb szerzőjét, Nicolas Barreaut ugyan a Nobel-díj nem fenyegeti, ám a világsiker annál inkább, ugyanis talán csak a francia filmek tudják olyan élethűen visszaadni a francia életérzést, mint ahogyan azt ő a regényeiben. A Park Kiadónál most megjelenő tizedik regénye, melyet a lektűr műfajába sorolhatunk, Fények a Szajnán c. viseli, biztosan az olvasók nagy kedvence lesz, hiszen ki ne szeretne Párizsban karácsonyozni Joséphine Beauregard műfordítóval, aki egészen addig míg meg nem örököl egy Szajnán ringatózó lakóhajót, utálja a karácsonyt. De vajon mitől változott meg viszonya az ünnephez? Milyen sorsdöntő változásokat hozott életébe a váratlan örökség? Nicolas Barreaut igényes nyelvezettel megírt csodás romantikus regényéből megtudhatjuk.

A Central Könyvkiadó jelentette meg a rendkívül népszerű német Heidi Rehn publicista-szerkesztő legújabb, Lázadó nők könyvesboltja c. regényét, melynek főhőse két könyvesbolti eladó Elly és Henni. A két fiatal lány azonban mindamellett, hogy munkatársak és unokatestvére, egyben lelki társak is. A nyüzsgő hangulatú müncheni könyvesbolt azonban nem csak elmélkedések, irodalmi viták és olvasóestek színhelye, hanem a nők jogaiért, az egyenlő fizetésért és a cenzúra elleni harc terepe is. A lányok barátaikkal együtt hosszú éjszakákat töltenek el olvasmányaikról beszélgetve és egy szebb, igazságosabb jövőről való álmodozással. Kis csapatuk hamarosan az emberi méltóság és szabadság képviselője lesz. Az első világháború azonban darabokra zúzza Elly és Henni álmait. Mennyit kell feláldozniuk a hitükért, és könyvek nélkül vajon miben találnak kapaszkodót? Heidi Rehn regénye lenyűgöző pontossággal és megható érzelmességgel meséli el és teszi érzékletessé a mai olvasó számára a 20. század hétköznapi hőseinek életét.

A norvég Jo Nesbo, aki igéretes focistából lett előbb közgazdász majd ismert rock zenész, világhírre a krimiíróként tett szert. A számos irodalmi elismeréssel díjazott író több mint nyolc millió eladott könyvvel büszkélkedhet. Hogy ez a szám mennyivel fog növekedni a november végén megjelenő Éjszakai ház c. regénye után, azt biztosan nem lehet tudni, azt azonban igen, hogy a Skandináv krimik szerelmesei Európa szerte alig várták az igencsak borzongatóra sikeredett, csavaros történetű könyv megjelenését. Bár Nesbo ezúttal talán King nyomdokain haladt az Éjszakai ház írásakor, de mi ezt nem bántjuk, mert ettől az ijesztő viselkedéséről hírhedt kisvárosi árva fiú, aki körül bizarr és rémísztő dolgok történek, sztorija csak még jobb és még hátborzongatóbb.

Ahogy Nesbo, úgy Richard Osman könyveivel sem lőhetünk mellé. A világhírű angol krimiíró Agavé Könyvek sorozatában kiadott Az utolsó ördög c. megjelent sztorijában ismét bevetette a négy szerethető nyugdíjas „amatőr” nyomozót, akiknek történeteire korábban már Steven Spielberg is felfigyelt, és meg is vásárolta egyik történetük megfilmesítési jogát. Nagy eséllyel figyelnek fel a filmesek Az utolsó ördög történetére is, hiszen van benne minden – karácsonykor eltűnő veszélyes szállítmány, műkincshamisítók, drogdílerek és halottak szép számban, rejtély, nyomozás – ami ahhoz kell, hogy a csütörtöki nyomozóklub krimik és Agatha Christie utódjának tartott Osman rajongóivá váljunk.

Az Agavé Könyvek egyik sztárírója, a viking korra szakosodott történész, Genevieve Gornichec, akinek nevét az olvasók a nagysikerű Boszorkány szíve c. kötetének megjelenése után jegyezték meg, ezúttal A vér szövetsége c. könyvében a vikingek korába kalauzolja olvasóit. A Gunnhildra, Oddnyra és nővérére, Signyre viszontagságokkal, drámai történésekkel teli sorsába, amit látnokok, boszorkányok és egymással konfliktusban álló nők keserítenek meg, az írónő remekül beleszőte a viking kor mondavilágát, legendáit és a fennmaradt történelmi tényeket. A vérrel és mágiával átitatott családtörtének azonban a mai kor emberét is érintő aktuális kérdéseket feszeget: Mivel tartozunk azoknak, akiket szeretünk? Meghálálható-e a szeretet? Vajon a sors mindig benyújtja a számlát vétkeinkért?

