Hány foga hullott ki Zsuzsovának? Kočnerékat úgy mentették fel, hogy a bíróságot nem érdekelték a bizonyítékok

Szeptember elején hirdetett ítéletet a bazini Specializált Büntetőbíróság a Kuciak-gyilkosság ügyében, és az illetékes szenátus Marian Kočnert, valamint Alena Zsuzsovát felmentette a vád alól. Ján Kuciak jegyesének, a szintén kivégzett Martina Kušnírová édesanyja fellebbezést nyújtott be, mert szerinte a bíróság félvállról vette a bizonyítékokat. Nem is kicsit.

Fotó: TASR

Kušnírováék jogi képviselője, Roman Kvasnica 60 oldalas fellebbezésben érvel amellett, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak el kellene törölnie a büntetőbíróság ítéletét és újra kellene tárgyalni az esetet. Az ügyvéd szerint a bazini szenátus olyan megalapozatlan megállapításokra támaszkodott, amelyek nem is következnek a bizonyítási eljárásból. Kvasniva úgy véli, a bíróság nem csupán egy egyszerű hibát vétett, hanem olyan

hibák sorozatát követte el, amelyek a vádlottak javát, felmentését szolgálták.

Így például a büntetőbíróság az ítéletében azt állítja, hogy a gyilkosságban közvetítő szerepet játszó Andruskó Zoltán azt vallotta, hogy Alena Zsuzsová rendelte meg nála az emberölést és a főmegrendelő pedig Marian Kočner lehetett, ugyanakkor "Andruskó beismerte, hogy tévedhetett is".

Kvasniva számára viszont egyáltalán nem világos, a közvetítő Zsuzsovával összefüggésben mikor beszélt arról, hogy tévedhetett volna, hiszen ilyet sosem állított. A bíróság tehát egy nemlétező kijelentéssel támasztotta alá a vádlottak felmentését. És ez nem minden. A bíróság azt is állítja, hogy Andruskó egy 16 oldalas, előre megírt jegyzetből olvasta fel a vallomását, ami szintén nem állja meg a helyét, hiszen csak az első 13 sort olvasta fel, aztán a jegyzeteket nem használva mondta el a maga változatát.

A bíróság Kočner korábbi cimborájának, az extitkosszolga Peter Tóthnak a vallomását is megkérdőjelezte, mert állítólag előítélettel közelítette meg egykori barátjának bűnösségét.

Kvasnica szerint pedig szó sem volt előítéletről, hanem egy logikus gondolkodás eredményéről. A bírók Kočner és Tóth telefonbeszélgetéseit sem vizsgálták meg abból az időből, amikor a maffialistás nagyvállalkozó már vizsgálati fogságban ült. Tóth arról beszélt a hatóságoknak, hogy kettejük 2018 szeptemberi telefonbeszélgetése alkalmával döbbent rá, hogy haverjának köze lehet a gyilkossághoz. Ebben az időben tartóztatták le Zsuzsovát és a sajtó erről úgy számolt be az esetről, hogy a komáromi nő Kočner tolmácsa. A fővádlott pedig letagadta Tóthnak, hogy bárkit is ismerne Komáromban. Kvasnica azt is nehezményezi, hogy

a bíróság az egyik legfontosabb információkat tároló USB-kulcsot nem vizsgálta meg. Ezen a pendrive-on szerepelt a Ján Kuciak megfigyelését dokumentáló anyag, aminek összeállításában Tóth is szerepet vállalt.

Kočner újságírókat figyeltetett meg, és rájuk nézve terhelő adatokat gyűjtött, de mivel Kuciakra nem találtak Tóthék semmit sem, ekkor dönthetett úgy a nagyvállalkozó, hogy megrendeli a likvidálását.

A büntetőbíróság azt is leszögezte a szeptemberi ítéletében, hogy a vádlottak a Threema nevezetű alkalmazáson lefolytatott beszélgetéseiben nincs kódolt üzenet, ezért a Kočner és Zsuzsová egymásnak küldözgetett SMS-einek szó szerinti jelentéséből kell kiindulni. Kvasnica a benyújtott fellebbezésében kitér Kočnerék 2018. február 21-i üzenetváltásaira is. Mint ismeretes, ezen a napon ölték meg Nagymácsédon a fiatal újságírót és jegyesét. "Anyukám azt mondja, hogy ha valaki kihulló fogakról álmodik, akkor valaki meghal" -írta Zsuzsová a befolyásos barátjának. Az ügyvéd úgy véli, hogy

a beszélgetőpartnerek mindegyike ismerte a a kihulló fogról szóló álom jelentését, hiszen Kočner aztán az iránt érdeklődött, hogy Zsuzsová megy-e fogorvoshoz, azaz, hogy hogyan áll a kitervelt gyilkosság végrehajtása. Zsuzsová azt írta vissza: "ma megyek intézkedni". Ezt az egész beszélgetést Kočnerék csupán vicceskedésként állították be.

Kvasnicáék azt is a bíróság orra alá dörgölik, hogy az az ítélethozatalkor arra is hivatkozott, hogy túl nagy a társadalmi nyomás a vádlottak elítélése érdekében. Az ügyvéd a fellebbezési beadványában arra kéri a Legfelsőbb Bíróságot, hogy törölje el a büntetőbíróság döntését és újből vegyék elő az ügyet. Kvasnica azt is javasolja, hogy a bíróság az eddigiektől eltérő felállásban foglalkozzon a kérdéssel, ne a szeptemberben ítéletet hozó szenátus. Azzal érvel Kušnírová jogi képviselője, hogy a bíróság nem engedélyezte számára, hogy a tárgyalás folyamán kielemezzen néhány Threemás üzenetet, a záróbeszédét sem ismertethette a tervei szerint és a szenátus szőnyeg alá söpört néhány általa fontosnak tartott bizonyítékot is.

(aktuality.sk)