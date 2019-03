Harabin az SNS-nek hízeleg, és úgy tűnik, a szerelem kölcsönös

A parlamenti pártok egyetlen kivétellel már tulajdonképpen kinyilvánították, kit támogatnak az első körben. Ez az egy kivétel az SNS, amely saját jelöltet nem indít, de nem állt be például pártként egyértelműen senki mögé.

Andrej Danko is egy múlt heti videójában mindössze annyit mondott, hogy nem szeretné, ha Zuzana Čaputová lenne a végső győztes. "A médiában erős ügynökségek ma egy ismeretlen leányzóból elnököt tudnak csinálni, ugyanakkor olyasvalakinek kellene betöltenie az elnöki funkciót, aki mélyebben kötődik a nemzeti, keresztény és szociális értékekhez" - húzta alá Danko.

Az SNS szabad kezet adott szavazóinak, ugyanakkor Danko közölte azt is, hogy egyvalaki kérte a támogatásukat, ám azt nem adták meg.

A múlt héten éppen ezt értékelte az SNS-ben Štefan Harabin, aki szerint ez államférfihoz méltó lépés volt.

"Meggyőződésem, hogy az általam képviselt értékek ugyanazok, mint az SNS-éi. Szeretnénk biztosítani az SNS szavazóit, hogy ezekhez az értékekhez egész életemben hű voltam és hű leszek. Értékelni fogom az önök támogatását, szavazatait" - üzente Harabin.

Felhívása pedig nem is maradt válasz nélkül. Štefan Zelník (SNS), a párt alelnöke például ki is jelentette a minap, hogy ha most lennének a választások, akkor őt, a Legfelsőbb Bíróság bíróját választaná, ugyanis véleménye szerint a nemzetpolitika szempontjából ő az egyetlen, aki Szlovákia érdekeit védi. A kérdésre, hogy miért nem Maroš Šefčovič, aki koalíciós partnerük, a Smer jelöltje, Zelník azt válaszolta, hogy aggasztják őt a bevándorlókkal kapcsolatos nézetei. Šefčovič ugyanis tulajdonképpen egy EU-s magas beosztású vezető, az Európai Bizottság alelnök, Zelník szerint pedig ott is a szlovák nép érdekeit kellene védenie.

Anton Hrnko, egy másik SNS-es alelnök ennyire nyilvánvalóan nem foglalt állást Harabin mellett, de utalt rá, mikor a Denník N rákérdezett. "Mégis mit gondolnak? Más vagyok, mint Zelník?"

Jaroslav Paška, az SNS további alelnöke még ennyire sem adott egyértelmű választ, szerinte ugyanis több olyan is akad a jelöltek között, aki nemzeti érzelmű. Harabinon és Šefčovičon kívül megemlítette Milan Krajniakot (Sme rodina), František Mikloškót és Eduard Chmelárt is.

Az SNS régóta közel áll Harabinhoz. 1998-ban a HZDS-szel és a ZRS-szel közösen szavazták meg őt a Legfelsőbb Bíróság élére, miközben az LB Bírói Tanácsa és a Bírók Tanácsa sem értett egyet ezzel.

