Harabin csupasz segget nem látott a magyar-szlovák meccsen, csupán füttykoncertet hallott

A mečiarista főbíró nehezen tudja megemészteni, hogy a múlt hétfőn, a budapesti magyar-szlovák labdarúgó mérkőzésen a vendégszektorban, azaz a Szlovákiából érkezett drukkerek táborában is füttykoncert fogadta a szlovák himnuszt. Bár a seggmutogató szlovák gyúró már nem lépte át az ingerküszöbét. Jóvanazúgy.

Odáig rendben is van, hogy semmilyen himnusz elhangzásakor nem menő fütyülni. Az ilyen megmozdulásra nem lehet büszke egyetlen normális ember/focidrukker sem. De, sajnos ez a viselkedés gyakran alapból a meccsek velejárója.

A másik oldalon meg a Harabin-féle pojácák képtelenek felfogni, hogy a drukkolás bizony lehet politikai alapú is, ami mondjuk az elmúlt évtizedek sérelmeiből fakad és ami nem tud változni egy-két nyugisabb év leforgása alatt. Ahhoz hosszabb időre van szükség.

A szlovákiai magyar füttykórus egy része a politikai pöcegödörbe való közéleti szörnyszülötteknek is szólt, akik sok sok éven át cseszegettek minket. Akik azóta is köztünk mászkálnak, és jól érzik magukat, ahelyett, hogy valami áporodott börtöncellában vakargatnák az üszkös lábukat. Harabin itt rontja a légkört hosszú évek óta, ahelyett, hogy eltakarodna a retekbe, tehát a kifütyülést csak nyugodtan vegye magára. Ahogyan a csini sálat is sikerült a nyakába aggatnia a cuki videójához.

(sp)