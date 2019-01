Harabin majd vigyázni fog, hogy senki se sérthesse meg az Alkotmányt

Harabin állítása szerint igazságos jogállamiságot akar biztosítani mindenki számára. „Alternatívát kínálok a hatalmi arroganciával és az igazságtalansággal szemben. Szigorúan be fogom tartani a legmagasabb rangú jogszabályt, a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, és vigyázni fogok, hogy azt senki se sérthesse meg” – jelentette ki Harabin, hozzátéve: a szlovák államfő nem követhet külföldről érkező utasításokat vagy ajánlásokat.

A jelölt szerint a társadalomnak mesterségesen sulykolják az államfő korlátozott jogköréről szóló információkat. Harabin ezzel nem ért egyet. Úgy véli, az elnöknek amellett, hogy képviseli az országot, alkotmányos jogai és kötelességei is vannak, döntéseivel pedig az alkotmányos szervek rendes működését kell biztosítania.

Harabin leszögezte, hogy ha megválasztják államfőnek, nem fogja aláírni a kormányprogramot, amíg nem kerülnek bele az általa kívánt módosítások. Ezek például a szociális kérdéseket érintenék. „Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy térjenek haza azok az állampolgárok, akik a munka miatt vándoroltak ki külföldre” – fűzte hozzá. Ezen kívül a nemzeti hagyományokat és a kereszténységet is támogatni kívánja. Harabin felmondani készül az isztambuli egyezményt és a menekültekről szóló globális ENSZ-keretegyezményt is, mert ezek a dokumentumok szerinte ellentétesek a szlovák alkotmánnyal és az államisággal. Hozzátette: nem tárgyal, és nem is fog tárgyalni egyetlen politikai párttal sem a jelöltsége támogatásáról.

Az elnökválasztásra március 16-án, szombaton kerül sor, a második forduló március 30-án esedékes.

(TASR)