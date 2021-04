Štefan Harabin után nyomoz a rendőrség, amit ő maga is megerősített a TASR hírügynökégnek. Közölte, ez azért lehet, mert nem vette át az idézéseket, amiket egy vizsgálótiszttől kapott.

Štefan Harabin - Fotó: Cséfalvay Á. András

Elárulta azt is, hogy nem vette át a küldeményeket, mivel nem engedik be a postára. Ezt pedig azért nem teszik meg, mert Harabin nem hajlandó szájmaszkot felvenni, ő viszont ezt büszkén vállalja, sőt, úgy érzi, nincs ilyen kötelessége.

Harabin elmondta, hogy Peter Kovařík országos rendőrkapitány december 15-én tartott sajtótájékoztatót arról, hogy eljárást indítanak a november 17-i kormányellenes tüntetések ügyében konkrét személyek ellen, neveket viszont nem mondott. Ezután viszont több újságírói is felhívta őt azzal, hogy uszítás ügyében kezdeményeznek eljárást ellene.

Figyelmeztetett, a rendőrök az otthonába, személyesen neki is próbálták kézbesíteni az idézést, ám ebbéli igykezetükben szerinte többször is birtokháborítást követtek el. Leszögezte, az ügyben feljelentést tett Kovařík és a kirendelt vizsgálótiszt ellen is.

(Tvnoviny.sk)