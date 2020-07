Harcos útja: Kerékpáros emléktúra Kovács Kata Zsófia emlékére

Július 11-én már harmadik alkalommal került megrendezésre a „Harcos útja” elnevezésű kerékpáros emléktúra.

Az emléktúra a négy évvel ezelőtt tragikusan elhunyt 16 éves lány, az ekecsi Kovács Kata Zsófia emlékének megőrzésére indult el. Zsófi sportoló volt, 8 éves korától a Seishin Karate Klub aktív tagja. Sok hazai és nemzetközi dobogós helyet szerzett. 2015-ben a lengyelországi Európa-bajnokságon ezüstérmes lett.

Az emléktúrát Zsófia édesanyja kezdeményezte, azzal az elképzeléssel, hogy mozgásra, sportolásra ösztönözze Ekecs és környéke lakosait. Az útvonal Ekecs-Gúta-Martos, ami összesen 46 kilométert tesz ki. Az emléktúrán évről évre egyre többen vesznek részt. Nemcsak a falubeliek, de a Csallóköz több településéről - Úszortól Dunaszerdahelyen, Galántán keresztül egészen Komáromig - érkeztek a kerékpározás szerelmesei. Voltak köztük profi bringázók, akik évente több ezer kilométert tudhatnak magukénak, de egészen kezdők, illetve hobbi szinten biciklizők is. A korosztály is nagyon vegyes volt: a legfiatalabb 10 éves kortól egészen a nyugdíjasokig mindenki jól bírta a túrát.

A résztvevők szombat délelőtt 9.30-tól gyülekeztek az ekecsi kultúrház udvarán, majd 10 órakor egy közös fotó elkészítése után, 30-an indultak útnak. Ekecs és Lakszakállas határában még ketten csatlakoztak a csapathoz. A másik csapat Keszegfalváról indult. Mivel az időjárás nagyon kedvezett, kellemes tempóban lehetett tekerni, Gútára már délelőtt 11 órakor megérkezett mindkét csapat. Itt a helyi polgármester, Horváth Árpád fogadta a kerékpárosokat és frissítővel kínálta őket Dr. Viola Miklós jóvoltából. Gútán további 12 kerékpáros csatlakozott, így Martosra már több mint 40-en érkeztek be.

Martosra, a Feszty-parkba koradélután kb 13.30-kor érkezett meg a biciklis csapat. Itt már a szervezők kész ebéddel, frissítővel, gyümölcsökkel és egyéb finomságokkal várták őket. A meleg ebédet, gulyást két aktív biciklisnek (Cseh Tamásnak és Eöllős Gábornak) köszönhették, akik már kora reggel útra keltek Dunaszerdahelyről, hogy időben megérkezzenek és meleg étellel várják a csapatot.

Az emléktúra megszervezésében sokat segített Zsófia egykori edzője, Markovics János, akinek köszönhetően minden résztvevő emlékérmet is kapott. A biciklitúrát a Seishin Karate Klub több tagja is végigcsinálta, ezzel is tisztelegve Zsófi emléke előtt.

Néhány perces rövid megemlékezés és gyertyagyújtás után a Feszty-parkban mindenki kipihenhette az út fáradalmait. A délután jó hangulatban, kellemes beszélgetésekkel telt, majd lassan mindenki útnak indult. Sokan voltak, akik a visszautat is kerékpárral tették meg, de aki ezt már nem tudta vállalni, nekik a szervezők biztosítottak fuvart Ekecsig.

A résztvevők visszajelzései alapján, mindenki elégedetten távozott, azzal az ígérettel, hogy jövőre is találkozni szeretnének ezen az emléktúrán. A szervezők pedig bíznak abban, hogy sikerült hagyományt teremteni és még sok éven keresztül lesz kinek megszervezni a túrát.



(para)