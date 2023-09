Harmadik alkalommal repített fizető utasokat az űrbe a Virgin Galactic (FOTÓ)

A hordozó repülőgép helyi idő szerint pénteken 8 óra 34 perckor szállt fel, és 9 óra 36 perckor szállt le. A VSS Unity űrsikló, amelyben az utasok és egy oktató ül, 89 kilométeres magasságot ért el.

Az utasok Ken Baxter ingatlanmágnás, a dél-afrikai bennszülött és környezetvédő Timothy Nash, valamint Adrian Reynard brit mérnök és vállalkozó voltak. Beth Moses oktatóként repült.

A Virgin Galactic egy hatalmas, VSS Eve nevű, kéttestű hordozórakétát használ az űrrepüléshez, amely egy új-mexikói kifutópályáról száll fel, és elindítja a lent felfüggesztett VSS Unity sugárhajtású siklót. Ezután leválik a hordozósíkról, és a hangsebesség háromszorosát megközelítő sebességgel repül az űrbe (úgynevezett Mach-3). Az utasok ezután néhány percig élvezhetik a súlytalanság állapotát, megcsodálhatják a Föld görbületének látványát – írja az AFP.

Check out the #Galactic03 spaceflight stats from today!



Take-off Time

08:34am MDT



Altitude at Release

44,867 ft



Apogee

55.03 Miles



Top Speed

2.95 Mach



Landing Time

09:36 AM MDT



More Details https://t.co/csaZrNkXlW