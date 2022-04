A harmadik Fico-kormány idején milliókat lapátoltak ki a tartalékalapból, félmilliós provízióról is vallottak!

A rendőrség szerint az Állami Tartalékalap egykori vezetője, Kajetán Kičura helyettese, Jozef Jantoš volt az ipari méretű lopásokra kialakított sablon értelmi szerzője. A begyűjtött tanúvallomások némelyike szerint rendőrségi kapcsolataival is büszkélkedett. Egy másik gyanúsított pedig állítólag érzékeny dokumentumokat égetett el - írja az Aktuality.sk.

Fotó: TASR

Március végén összesen 28 személyt vett őrizetbe a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). Vizsgálati fogságba végül csak Jozef Jantoš került. A Pompeji fedőnevű nyomozás, mint korábban írtuk, 36 állami tendert érint, melyet az Állami Tartalékalapnál folytattak le 2016 és 2020 között, tehát a harmadik Fico-kormány idején.

Az ügyben eljáró nyomozó szervek szerint egy előre meghatározott sablon működött a tartalékalap közbeszerzéseinél, mely alapján azokat előre kiválasztott kedvezményezett cégek nyerték el. A közbeszerzési összegek bizonyos hányadát aztán visszaforgatták a rendszerbe, "provízióként". Ezt a rendszert Jantoš hozhatta létre a rendőrség szerint, aki Kajetán Kičura helyettese volt.

A Pompeji nyomozás vizsgálótisztjének becslése szerint a kedvezményezett cégek 3 millió eurónyi jogtalan haszonra tettek szert. Tehát ennek egy részét osztották szét a résztvevők egymás közt - az egyik tanúvallomás szerint például egy alkalommal 500 ezer eurós provízióra is sor került - állítja az Aktuality a Jantoš vizsgálati fogságát elrendelő határozatra hivatkozva.

Jozef Jantoš a képen balra ül, Kajetán Kičura mellett (Fotó: TASR-archívum)

A határozat szerint rendszeresen, több alkalommal célzatosan befolyásolták az egyes tenderek kihirdetését és lefolytatását, valamint az ezekkel kapcsolatos piackutatásokat, különféle építészeti vagy rekonstrukciós munkálatok megrendelése kapcsán. Némelyik megrendelt munka csupán papíron létezett. Jantošék pedig ezekből kaptak részesedést. A nyomozás szerint ráadásul a kedvezményezett cégek nem nagyon ismétlődhettek az egyes tendereknél, nehogy gyanút keltsenek.

Az őrizetbe vett 28 személy közül vélhetően többen is együttműködnek a rendőrséggel, ugyanis a vizsgálótiszt nemcsak az egyes megrendelésekkel kapcsolatos dokumentumokra, de gyanúsítottak vallomásaira és 14 tanú kihallgatására is hivatkozott. A sablont az ügyész szerint a kedvezményezett cégek megbízottjai is megerősítették. Jantoš visszautasítja az ellene felhozott vádakat.

Az ügyben a tartalékalap Brodnianka nevű kiszucaújhelyi (Kysucké Nové Mesto) cégének vezetőjét is vizsgálati fogságba akarták helyezni, a Specializált Büntetőbíróság azonban erre nem látott indokot. A viszgálótiszt szerint Jantoš vele együtt irányíthatta ezt a rendszert. Az ő vizsgálati fogságáról a Legfelsőbb Bíróság dönt majd, ugyanis az ügyész fellebbezett. Az egyik tanúvallomás szerint ugyanis azzal hívta fel beosztottját egyszer, hogy készítsen el bizonyos dokumentumokat és notebookokat, majd egy hétvégi házban papírokat, számlákat, leveleket égettek és metéltek össze.

(Aktuality.sk)