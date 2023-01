Harminc éve volt utoljára ilyen magas az infláció, mint tavaly, decemberben azonban már lassult áremelkedés

2022-ben átlagosan, az egész évet nézve 12,8 százalékkal fizettünk többet 2021-hez képest, jelentette pénteken a Statisztikai Hivatal. Az árakat az energiaár emelkedése, valamint az élelmiszerek és az üzemanyagok rekordszintű áremelkedése befolyásolta leginkább.

Élelmiszer, energia, üzemanyag

Az áremelkedés mértékére elsősorban az élelmiszer-, az energia- és az üzemanyagárak emelkedése volt hatással. „Az élelmiszerek ára 19,3 százalékkal emelkedett, és az éremelkedés magas volt mind a kilenc árucsoport esetében” – magyarázza a Statisztikai Hivatal. A hús ára 18, a tej, tejtermékek és a tojás ára több mint 20, a kenyér és a gabonafélék ára pedig mintegy 21 százalékkal nőtt. A gyümölcsöt 10, a zöldséget pedig 20 százalékkal vettük drágábban 2022-ben, mint 2021-ben.

Az lakhatás és az energia ára évközi szinten 15,5 százalékkal emelkedett, ezt a legnagyobb mértékben a szabályozott energiaárak 2022. januári emelkedése befolyásolta. „A második félévben azonban jelentősen nőtt a tűzifa ára is, a szilárd tüzelő az egész évet figyelembe véve 25 százalékkal drágult” – állítja a hivatal.

Az üzemanyag ára az első félévben nőtt a leggyorsabban, a nyári szünidő előtt az árnövekedés meghaladta a 40 százalékot is. A második félévben azonban ebben a szegmensben is csökkentek az ára, de a teljes éves infláció még így is 26 százalékos volt.