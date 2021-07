Harminc nappal a határátlépés előtt lehet regisztrálni az eHranica-alkalmazásba

Lehetséges regisztrálni az eHranica-alkalmazásba 30 nappal Szlovákiába való hazaérkezés előtt is.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ez azoknak nagy segítség, akiknek nincs mobiltelefonjuk, s nem tudnak közvetlenül a határátlépés után bejelentkezni a rendszerbe. Az egészségügyi minisztérium szóvivője, Zuzana Eliášová egyértelművé tette, hogy Szlovákiába érve mindenki köteles regisztrálni az eHranica alkalmazásba, majd ezt elektronikus vagy papíros regisztrációval a visszatéréskor a határon igazolni kell. Regisztrálni a www.korona.gov.sk/ehranica/ oldalon lehet.

"Az eHranice oldalon található űrlapot már 30 nappal Szlovákiába való visszatérés előtt is ki lehet tölteni külföldre való utazás előtt, például nyaralás előtt. Ez segítség azon személyeknek, akiknek nincs mobiltelefonjuk, otthonról is regisztrálhatnak indulás előtt. S mielőtt elhagyják az országot mindenképp nyomtassák ki az űrlapot"

- jelentette ki Zuzana Eliášová.

Eliášová figyelmeztetett arra is, hogy azoknak a személyelnek is regisztrálnia kell az eHranice-alkalmazásba, aki csak vásárolni megy át külföldre, egy hatámenti városba, és azoknak is, akik be vannak oltva és van negatív tesztjük, és igazolás arról, hogy étestek a koronavíruson.

"A regisztrációnál kérni lehet a karantén alóli mentességet, ha az érintett személy megfelel az adott feltételnek"

- mondta a szóvivő. TASR/para