Harmincadik alkalommal indul útjára a Betlehemi Békeláng Szlovákiában

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagjai már 30 éve vállalják a szolgálatot, hogy a béke lángja minél több emberhez eljutva hozzon békét és világosságot otthonainkba az ünnepek alatt. Idén 35. alkalommal fénylett fel a láng Betlehemben, a járványhelyzet miatt azonban nem a megszokott körülmények között. Szlovákiába december második hétvégéjén érkezik meg a békeláng, hogy a következő héten megkezdhesse útját a magyarlakta régiókban is.

Fotó: SZMCS archívuma

A járványügyi óvintézkedések miatt, a tavalyihoz hasonlóan nem egy osztrák kisgyermek hozta el a betlehemi Születés Templomából a lángot, hanem egy helyi kislány gyújtotta meg az osztrákok lámpását, amelyet Betlehemből szállítottak Ausztriába november 20-án. A nagyszabású nemzetközi lángátadó ünnepség idén is elmarad, és mint múlt évben, szűk körben, csak az osztrák delegációk jelenlétében zajlik majd az átadó december 11-én a salzburgi dómban. Az ünnepséget ebben az évben is online közvetítik majd, így bárki részese lehet az eseménynek. A közvetítés részleteit az osztrák cserkészszövetség honlapján teszik majd közzé, az információk a Betlehemi Békeláng weboldalán és Facebook oldalán is elérhetők lesznek.

A ceremóniát követően, december 12-én, vasárnap az osztrák cserkészek viszik el a környező országok cserkészszövetségeihez a lángot. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség pozsonyi cserkészcsapata a magyar cserkészektől, Hegyeshalomnál veszi át a lángot vasárnap, az esti órákban. A cserkészcsapatok koordinátorai ezt követően adják tovább egymásnak, majd a nyilvánosságnak is a lángot, a hatályos korlátozások és óvintézkedések betartása mellett.

2021-ben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség nem rendez országos lángátadó ünnepséget. A járványhelyzet megköveteli, hogy a hagyományos lángátadásokon mindenki megfelelően betartsa a higiéniai korlátozásokat. A cserkészcsapatok közötti lángátadót lehetőség szerint kültéren, szájmaszkban kell megtartani, és nem javasolt két-két embernél több személy részvétele. A legtöbb esetben idén is a templomokban tudják majd átvenni az érdeklődők a lángot, itt a templomlátogatásra vonatkozó előírások betartása különösen fontos. A cserkészszövetség szintén javasolja, hogy lehetőség szerint a lángot egy kinti átvevőponton helyezzék el, és az érdeklődők saját gyertyát/lámpást és hurkapálcát hozzanak. A lángstafétát érintő higiéniai előírásokról és ajánlásokról bővebben a Betlehemi Békeláng weboldalán tájékozódhatnak, a lang.szmcs.sk címen. A cserkészek kérnek mindenkit, hogy tartsák be az intézkedéseket, hogy mindenki karácsonya egészségben telhessen.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 30. alkalommal hozza el a Betlehemi Békelángot Szlovákia magyarlakta településeire. A béke szimbólumát azonban nem csak a cserkészek adhatják tovább, a lángstafétába bárki bekapcsolódhat – és erre a szervezet buzdít is mindenkit. A cserkészek idén is közel 200 településre juttatják el a lángot, hogy pontosan hova, azt hamarosan a Betlehemi Békeláng honlapján lehet megtekinteni.

Ha az Ön települése nem szerepel a listán, de szeretné fogadni a lángot, vegye fel a kapcsolatot az SZMCS koordinátoraival a honlapon vagy közösségi média felületein keresztül. Facebookon és Instagramon pedig adventi gondolatokkal is segítik a cserkészek a karácsonyra való hangolódást.



szmcs-p