Harmónia-díj 2019: Megújul a Szlovákiai Magyar Zenei Díj

A változásokról a komáromi Művelődési Központ igazgatója, Lakatos Róbert számolt be:

„A Harmónia-díj nagyszerű kezdeményezés, hiszen végre mi magunk dönthettünk az adott évad szakmai értékeiről. Kitűnő művészek vannak itt Felvidéken, fontos volt, és most is fontos, hogy megtiszteljük őket azzal, hogy értékeljük, elismerjük a munkájukat. Ugyanakkor olyan kicsi ez a piac, ez a közeg, hogy szükség van a változásra. Kiderült, hogy hat-hét díjat nem lehet már minden éven kiosztani. Sok beszélgetés után döntöttünk, hogy bizonyos dolgokat megreformálunk. Nagyon szép kezdeményezés volt az is, hogy minden éven máshol rendezzék meg ezt a gálát, hiszen így az egész országban látják, mindenki a részese lehet, de a kivitelezés szempontjából sok problémát okozott. Ezért 2019-től a komáromi Városi Művelődési Központ ad majd otthont a Harmónia-díj gálájának. A másik jelentős változás, hogy 2019-től minden évben egy ember kaphatja csak meg a Harmónia-díjat, nem lesznek külön kategóriák. Természetesen a közönség is jelölhet alkotókat, mint korábban, de a bizottság csak egy művészt választ ki évente.Ezekkel a reformokkal új lendületet és méltóságot szeretnénk adni ennek a kezdeményezésnek, és a szlovákiai magyar zenei életnek.”

A Harmónia-díj ünnepi díjátadó gálaestjére 2019. november 16-án 18:00 órai kezdettel kerül sor a komáromi VMK-ban, fellépnek: Benkó Ákos, Zsapka Attila, Pósfa Zenekar, Concordia, Arizóna, Lakatos Róbert. Az est sztárvendége Balázs Fecó, aki hosszú idő után először ad koncertet Komáromban.



