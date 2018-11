HARMÓNIA: Teltházas gálán adták át a 2018-as szlovákiai magyar zenei díjakat – FOTÓK

Tavaly érsekújvárban adták át a szlovákiai magyar zenei díjakat, idén pedig a Harmónia „hazaérkezett”, hiszen a díj alapgondolata Naszvadhoz köthető.

A Harmónia-díj elsődleges célja, hogy szakmai szempontokat figyelembe véve a szlovákiai magyar és az egyetemes zenekultúra ápolásában kifejtett tevékenység alapján díjazza és erkölcsileg is elismerje az arra érdemes előadók, együttesek, zenekarok, csoportok tevékenységét.

A díjazottakról a Harmónia kuratóriuma döntött, melynek tagjai: Bárdos Ágnes előadóművész, a Szlovák Televízió Magyar Adásának munkatársa, Borsi Ferenc országos népzeneoktatási szakértő, az óbudai népzenei iskola tanára, Buják Andor zeneszerző, zenész, a Ghymes alapítója és a Régi mese tagja, Csehy Ágota zongoraművész, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem zenei tanszékének docense, Lakatos Róbert brácsaművész, a Kassai Thália Színház zenei vezetője, Szalay Szilvia zenepedagógus, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke, Dunajszky Géza tanár, karnagy, közíró, Csenger Ferenc, a Pátria rádió főszerkesztője, Horkay Tamás zenetörténész, zenekritikus, zongoraművész, Józsa Mónika egyetemi oktató, karnagy, Németh Imre zeneszerző, zenész, zenepedagógus, Rozsonits Tamás Öröm a Zene Díjas zenei szakíró, zenész.



Szvrcsek Anita és Jakubecz László (FOTÓK: Paraméter)

A Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj idén változtatott a nevezési szabályzaton, valamint a díjazottak kiválasztásának folyamatán is. A jelölés egyszerűsítése érdekében a Harmónia-díj az idei évtől már nem állít fel kategóriákat, így könnyebbé válik a jelöltek nevezése. A Harmónia Kuratórium a nevezések alapján idén már nem titkos szavazással, hanem közös szakmai vita alapján hozott döntést a díjazottakról. Az est házigazdája Szvrcsek Anita és Jakubecz László volt.

2018-ban az év hagyományőrző népi zenekara a Buzitai Citerazenekar.

A Buzitai citerazenekar 2002 októberében alakult a helyi alapiskola mellett. Megalakulásának története a magyarországi Nyíracsád községhez kötődik, az első citerákat és az első szakmai segítséget innen kapták. A buzitai alapiskolában később körtevékenység formájában megkezdődött a citeraoktatás Görcsös János vezetésével, aki a csoport jelenlegi vezetője is. Több éve együttműködnek Borsi Ferenc citeraoktatóval.

2007-ben a csoport sikeresen szerepelt a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőben, a következő szereplés pedig Budapestre, a Vass Lajos Kárpát-medencei döntőre juttatta a csapatot, ahol 2010-ben Vass Lajos Nagydíj fokozatot értek el. 2013-ban a vetélkedő országos fordulójáig jutottak, ahol újabb aranysávos minősítést értek el. A csoport 2008-től állandó szereplője az országos citeratalálkozóknak is, ők lettek a 14. országos citeratalálkozó győztesei 2012-ben. 2016-ban szerencsét próbáltak a Zem spieva című szlovák tehetségkutató műsorban, amelyben a televíziós élő adásig jutottak.

Borsi Ferenc kuratóriumi tag elmondta, több mint tíz éve ismeri a buzitaiakat és rengeteg élmény fűzi hozzájuk: „2002-ben hét lány elkezdett citerázni egy olyan településen, ahol már gyakorlatilag nem volt élő ez a hagyomány. Mára több mint harmincan pengetik Buzitán a citerát, ami a legjobb példája a közösség megteremtésének, építésének és megőrzésének. A Harmónia-díj csak hitelesíti a magas szakmai tudásukat.”

Az év könnyűzenei együttese idén HistóRia.

A HistóRia együttes 2005 decemberében alakult a naszvadi művelődési központ pincéjének próbahelyiségében. A bemutatkozó lemezüket 2007-ben jelentették meg Mit ír az újság címmel.

Második albumuk, a História rádió 2008-ban került piacra, amit három év múlva az Árva fillér követett. 2013-ban megjelent a Kiváló akusztik című koncertlemez, idén pedig a Bohócnak is jár a taps. A zenekar tagjai: Lábszky Olivér, Ágh Attila, Haris Csaba, Holop Szilveszter, Nagy Csaba és Tornóczi Tibor.

Az év világzenei előadóművésze 2018-ban Madarász András zeneszerző, zenész.

Madarász András zongorán, gitáron, kobzón, harmonikán is kiválóan játszik. Testvérével, Veronikával már korán a zene vonzáskörébe kerültek. A ’90-es évek közepén vele és három zenésztársával megalapította a progresszív rockban utazó Nonszensz zenekart.

1994-óta a Korzár együttes tagja, 2012-ben az együttes tagjaként megkapta a Harmónia-díjat, 2015-ben pedig Külhoni Magyarságért Díjban is részesült. A későbbiekben Korpás Éva népdalénekes zenésztársa lett. Rendszeresen koncertezik idehaza és Magyarországon is. A világzene és az énekelt versek mellett otthonosan mozog a rock és a jazz világában is.

Bárdos Ágnes, a kuratórium tagja kiemelte, Madarász András világszínvonalon műveli a világzenét, ezért a legfőbb ideje, hogy ő neve mellett is ott legyen, hogy Harmónia-díjas.

A Harmónia kuratóriuma úgy döntött, hogy idén két komolyzenei díjat is kioszt.

Az év komolyzenei előadója mint hangszeres virtuóz: Skuta Miklós.

Skuta Miklós gútai születésű zongoraművész, Bach, Mozart, Chopin, Beethoven és Liszt külföldön is elismert előadója. 1995-ben feleségével megalapította a Skuta zongoraduót, amely 20. századi zenét és kortárs szlovák alkotásokat mutat be, saját kompozícióit több mint száz koncerten játszották külföldön is. Több díj és elismerés mellett jelentős eredményeket ért el nemzetközi zongoraversenyeken, Európa-szerte adott szólókoncerteket. Bach-lemezeit a BBC-music szaklap a legmagasabb színvonalú Bach-felvételek közé sorolta.

Csehy Ágota elmondta, a Harmónia-díj legnagyobb pozitívuma, hogy teljes egészében feltérképezi a hazai magyar zenei életet: „A Harmónia-díjnak köszönhetően számtalan zenész kaphat elismerést, olyanok is, akik Európa- és világszinten már ismertek, viszont nálunk kevésbé. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Skuta Miklósnak 2018-ban én adhatom át a Harmónia-díjat. Kiváló zongorista, mesterfokon műveli, akár a komolyzenét, akár a jazz-zenét, sőt utóbbi időben egyre sikeresebb zeneszerző is.”

Az év komolyzenei előadója mint szólóénekes: Tóbisz Titusz.

A rimaszombati születésű Tóbisz Titusz rockénekesként kezdte pályafutását, majd 2005-től hét éven át a Kassai Thália Színház társulatának tagjaként musicalek, drámák, zenés vígjátékok és operettek szereplője volt. Később a színészettől az opera világa felé mozdult, jelenleg a Kassai Állami Színház operatársulatának tagja.

Lakatos Róbert, a kuratórium elnöke elmondta, a Harmónia-díj fontos küldetése nemcsak az, hogy megismerjük a díjazottakat, hanem az is, hogy a felvidéki emberek ismerjék meg azokat az előadókat, akik érdemesek arra, hogy megismerjék őket. „Sokszor nem tudjuk, hogy ki lakik a szomszédságunkban. Fontos küldetés, hogy azok, akik a kultúra terén tevékenykednek, adjanak teret a felvidéki kultúrának, mert érdemes rá. Ismerjük meg azokat a művészeket, akik már világszerte bizonyítottak, és legyünk rájuk büszkék” – fogalmazott.

A brácsaművész a díjazottról elmondta, aki megismeri őt, hamar a szívébe zárja: „Titusz egy olyan tehetség, aki még nagyon sokat fog mondani a világnak, hiszen nagy karrier áll előtte. A zenész és a muzsikus között van különbség: a zenész az zenész, a muzsikusnak pedig lelke van, mert muzsikál. Titusz egy olyan muzsikus, akinek óriási lelke van.”

A legrangosabb Harmónia-díjat, az életműdíjat idén Kazán József kapta.

Kazán József berencsi születésű népművelő karnagy. A Nyitrai Tanárképző Főiskolán diplomázott pedagógia−zenei nevelés és történelem szakon. Elvégezte a Népművelési Intézet Schleicher László vezette hároméves karvezetői tanfolyamát. Énekkari fesztiválokat szervez. A Csemadok vegyes kar utánpótlásának biztosítására 1974−78 között a helyi alapiskolában gyermekkórust hozott létre, amellyel 1977-ben bemutatkozott a Csengő Énekszó országos versenyén. 1978−89 között párhuzamosan több kórust vezetett: Nagysurányban, Barsfüssön és az Érsekújvári Egészségügyi Szakközépiskolában. Az utóbbi leánykarával eredményesen bekapcsolódott a „Dalol az ifjúság” országos énekkari versenyekbe. A járás kórusmozgalmának, versenyek, találkozók, továbbképzések irányítója, módszertani, ill. repertoáranyagok szerkesztője és kiadója.

Tagja lett a pozsonyi Népművelési Intézet (Osvetový ústav) szlovák és magyar zenei tanácsadó testületeinek, valamint a Csemadok KB hasonló jellegű szervének. A rendszerváltást követően szervező tevékenységét a nagykéri alapiskola pedagógusaként folytatta. Itt is gyermekkórust alapított, és adventi, ill. más kulturális eseményekhez köthető kórushangversenyeket hozott létre. Tagja a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága vezetésének. Sokoldalú népművelői tevékenységéért 1985-ben elnyerte a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma „A kultúra példás dolgozója”, a kórusmozgalomban kifejtett tevékenységéért 2008-ban a Národné osvetové centrum igazgatójának emlékplakettjét, 2012-ben Rozsnyón SZMPSZ-díjban részesült.

Stirber Lajos pedagógus, karvezető beszédében elmondta, meggyőződése, hogy az idei Harmónia Életműdíj egy arra méltó, fáradhatatlan, dolgos szakember kezébe került.

„Nagyon jól esik ez az elismerés, mert ez egy visszajelzés mindarra, amiről úgy gondoltam, hogy érdemes tenni. Bár a katedrán sokkal tovább álltam, de mindig népművelőnek éreztem magam. Úgy gondolom, hogy egy népművelőnek szent kötelessége a mozgalom támogatása, tervezése, mert ezáltal értéket közvetít” – fogalmazott a díjazott.

A gálaműsorban zömmel korábbi Harmónia-díjasok, sikeres előadóművészek, együttesek és egyéb zenei formációk léptek fel. A naszvadi Viza citerazenekar Magyarbődi dallamok című összeállítással készült. Fellépett továbbá a Fölszállott a páva hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájának tavalyi győztese, a Pósfa zenekar. Ballán Viktória szopránénekesnő Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága című operájának Rózsaáriáját és Gaetano Donizetti Rita című vígoperájából énekelte el Rita áriáját. Emmer Péter gitárvirtuóz Szabó Károly zongorista kíséretében adta elő az Utolsó dal című szerzeményét. Rajtuk kívül Takács Bálint Harmónia-díjas dobos és a Jóvilágvan együttes szórakoztatta a közönséget, az est záróelőadása pedig a Várady Trio sikeres produkciója volt.



(fl/tt)