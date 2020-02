Három darabra tört egy repülőgép az isztambuli reptéren, sokan megsérültek! (VIDEÓ)

A járművön tartózkodó 171 utas és a hatfős személyzet evakuálása folyamatban van. Isztambul tartomány kormányzói hivatala arról számolt be, hogy 120 sérültet szállítottak kórházba, akik nagy többségükben csak enyhébb sérüléseket szenvedtek - jelentette az NTV török hírtelevízió, amely úgy tudja, hogy a két pilóta súlyos állapotban van.

A kettétört gépről videó is készült:

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



pic.twitter.com/by2Vynbz6N