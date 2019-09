Három év után vádat emeltek a budapesti kidobó ellen, aki egy ütéssel kis híján megölt egy külföldit

Három évvel ezelőtt egy külföldiekből álló társaság szórakozott az utcán a budapesti bulinegyedben, egy VII. kerületi klub előtt. Az egyikükhöz odament egy biztonsági őr, mert zavarta, hogy egy üres üveget rugdos az úttesten. Kisebb veszekedés kerekedett a dologból, mire odament a másik kidobó is, aki pedig egyből ütött. Megkerülte a társát, majd ököllel fejbe verte a sértettet, aki ettől egyből a földre zuhant, és beverte a fejét az aszfaltba.

Súlyos fejsérülést szenvedett, koponya alatti bevérzés miatt kellett azonnal műtét alá vetni. Ha nem kapott volna időben orvosi ellátást, akkor bele is halhatott volna, emiatt emeltek most ilyen súlyos vádat a kidobó ellen, aki ezért akár nyolc évre is börtönbe kerülhet.

