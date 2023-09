Három héten belül kinevezik az új német kapitányt, Klopp nincs a listán

Rudi Völler csapatigazgató és megbízott kapitány szerint három héten belül eldől, hogy ki lesz a vasárnap menesztett Hansi Flick utódja a német labdarúgó-válogatott élén.

A 63 éves szakember - aki csak a kedd esti (ma), franciák elleni mérkőzésen ül le a kispadra - megerősítette, hogy a Bernd Neuendorf szövetségi (DFB) elnökkel és a liga felügyelőbizottságát vezető Hans-Joachim Watzkével folytatott tárgyalásokon már szóba kerültek nevek.

"Három és fél hetünk van a döntésre, mert a válogatott amerikai túrájára már az új szakvezetővel utazik el a csapat" - utalt arra, hogy a jövő évi Eb-re házigazdaként készülő Nationalelf október 14-én Hartfordban az Egyesült Államokkal, három nappal később Philadelphiában pedig Mexikóval vív felkészülési meccseket.

A konkrét nevekre vonatkozó felvetéseket Völler - aki játékosként világbajnok volt, emellett 2000 és 2004 között már irányította a nemzeti csapatot - egyelőre nem kommentálta, de a német sajtó már taglalta a lehetséges jelölteket. Biztosan nem tölti be a posztot Jürgen Klopp, akit 2026-ig köt szerződése a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolhoz, mint ahogy Matthias Sammer sem, aki 2005 óta nem edzősködik, jelenleg a Borussia Dortmund tanácsadója, és egy interjúban megerősítette, hogy nem érdekli az "operatív munka". Nemmel válaszolt az erre vonatkozó kérdésre az osztrák kispadon ülő Ralf Rangnick, továbbá a sajtóelemzőként és kommentátorként tevékeny Lothar Matthäus, a korábbi magyar kapitány is.

Szóba jöhet ugyanakkor a török válogatottat vezető Stefan Kuntz, aki alatt a pénteki Örményország elleni 1-1 óta a hírek szerint inog a kispad, ráadásul a német U21-es csapat jó eredményeket ért el vele. A márciusban a Bayern Münchentől menesztett Julian Nagelsmann-nak még él 2026-ig a szerződése a bajorokkal, de a klub valószínűleg érdekelt lehet a megállapodás felbontásában, emellett korábban Flicket is elengedte a DFB-hez.