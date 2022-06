Három párttal is tárgyalt a Smer, népszavazást akarnak

Az ellenzék pénteken (június 10.) ismerteti a népszavazási kérdés végleges szövegét, és megkezdi az aláírásgyűjtést az előrehozott parlamenti választást célzó referendum kiírásáért – jelentette be Robert Fico, a Smer-SD elnöke. Szerdán a parlamenten kívüli Hlas-SD, az SNS és Republika képviselőivel tárgyalt a Smer-SD. Fico tájékoztatása szerint ezek a pártok kinyilvánították, hogy támogatják a népszavazás kiírását.

A Smer-SD még tárgyal az ellenzéki pártokkal a petíciós ív pontosításáról. A kérdés formáját vitatják meg, mert az az alkotmány módosítását eredményezné. Másokkal is tárgyalni akar a párt, egyebek között a szakszervezetekkel, az antifasiszta szövetséggel és a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségével is. Fico bejelentette, levelet ír az összes polgármesternek, amelyben elmagyarázza nekik a népszavazás lényegét. A politikai pártok logóit nem akarják a petíciós ívre nyomtatni.

Fico azt mondta, a népszavazással a kormány távozását akarják elérni, valamint azt, hogy úgy módosítsák az alkotmányt, hogy nép-szavazást lehessen tartani az előrehozott parlamenti választásról, vagy parlamenti határozatot lehessen döntést hozni róla.

„A népszavazás célja elérni a kormány távozását, hogy legkésőbb 2023-ban előrehozott parlamenti választást lehessen tartani" - mondta Fico. Július végéig gyűjtik az aláírásokat, legalább 350 ezer támogató aláírásra van szükség. Fico azt akarja, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök az október 29-én esedékes önkormányzati és megyei választások napjára írja ki a referendumot.

Fico megismételte, hogy a Smer-SD parlamenti képviselői csütörtökön (június 9,) bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter ellen az orosz olaj körüli ügyek és a lakosság érdekeinek sérelme miatt. Fico Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminisztert és Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnököt is felelősnek tartja. Fico gazdasági hazaárulásról beszélt, szerinte mindhárman szándékosan sértették meg az ország lakosainak gazdasági érdekeit. A Smer-SD úgy véli, a legnagyobb felelősség Sulíkot terheli. A párt azt is kifogásolja, hogy Sulík nem foglalkozik az áremelkedéssel.

