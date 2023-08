"500 eurós bohócok! Három perc miatt akartok megb*szni, közben én meg az anyátokat b*sztam meg reggel!" - állítólag ezt válaszolta A. Csaba a somorjai városi rendőröknek, közvetlen azelőtt, hogy az egyikükre rátámadottt volna. Az incidens egy érvénytelen parkolójegy miatt történt még 2021 novemberében, majd az ügy 2023. augusztus 11-én a Dunaszerdahelyi Járásbíróság elé került. A vádemelésen jártunk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A vádirat szerint a városi rendőrség két tagja 2021. november 9-én egy somorjai kávépörkölő- és kereskedés előtt éppen az ott parkoló személygépkocsikat ellenőrizte, mikor észrevették, hogy az egyik autó nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel. Az egyenruhások úgy döntöttek, hogy kerékbilincset szerelnek fel a BMW-re, ám abban a pillanatban megjelent az autó tulajdonosa, aki válogatott káromkodások közepette szidalmazni kezdte a közfeladatot ellátó személyeket.

Mikor a zsaruk megkérték az agresszívan viselkedő férfit, hogy azonosítsa magát, ő azt válaszolta, hogy ne törődjenek vele, és hogy "húzzanak a p*csába".

"F*szt a szátokba, nyomorultak!"

- tette hozzá a vádirat szerint A. Csaba., majd beült az autójába és beindította a kocsit.

Ekkor az egyik rendőr újra megkérte a férfit, hogy adja át nekik személyi igazolványát, amit a vádlott meg is tett. Ezután a sofőr bal lábával kilépett a járműből, jobb kezével pedig a kormányba kapaszkodott. A rendőrök azt hitték, hogy a férfi ki akar szállni az autóból, ám A. Csaba ehelyett a bal kezét ökölbe szorítva mellkason vágta a járőrpáros egyik tagját. Ezután a vádlott állítólag lökdösődni kezdett, és a dulakodásnak az vetett véget, amikor a másik városi rendőr is közbeavatkozott. Kettőjüknek már sikerült leállítani az agresszív férfit.

"Elég pénzem van ahhoz, hogy eltüntesselek titeket"

A. Csaba ezután újra a verbális erőszakhoz folyamodott, a vádirat szerint halálosan megfenyegette a rendőröket, még a házuk felgyújtását is szóba hozta.

"Elég pénzem van ahhoz, hogy eltüntesselek titeket, nem tudjátok ki vagyok én, milyen ismeretségeim vannak az inspekciónál és a főügyészségen!"

- idézi a vád A. Csabát.

Nem sokkal később a helyszínre érkeztek az állami rendőrök is, akik véget vetettek a konfliktusnak, és előállították a férfit, majd átvették az ügy vizsgálatát. A városi rendőrnél a támadást követően mellkasi zúzódást állapítottak meg.

Akár 5 évet is kaphat

A. Csabát közefeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszakkal vádolják, amiért öt évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. A férfi azonban a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon ártatlannak vallotta magát. Ügyvédei - hiszen ebből kettő is volt - többek között arra alapozzák ügyfelük védelmét, hogy az eljárás során több hiányosságot is észleltek, illetve álláspontjuk szerint a hatóságok a vizsgálat során megsértették védencük jogait. De ami a legérdekesebb, hogy az ügyvédek szerint az egyik sértett - városi rendőr - vallomása nem tekinthető teljes mértékben hitelesnek.

Szemtanúk is voltak

A tárgyalás első napjára beidézték Végh Lászlót, a somorjai városi rendőrség tagját - ő volt az, akit a vád szerint mellkason ütöttek. Végh tanúkárosultként részletesen beszámolt a történtekről, kihallgatásán azt is elmondta, hogy az esetnek több szemtanúja is volt, sőt, egy öregúr fel is szólította az agresszív férfit, hogy hagyjon fel a rendőrök bántalmazásával. A rendőr szerint válaszként az alábbi mondatok hangzottak el A.Csaba szájából:

"Mit törődsz ezzel, te vén f*sz!"

A sértett szerint az esetet két nő is látta egy közeli kávézóból, sőt, egyikük videóra is vette a történteket.

Végh azt állítja, az eset óta félti az egészségét, a családját, a tulajdonát. Szerinte attól az embertől, aki egy közfeladatot ellátó személyre rátámad, bármi kitelik. A somorjai városi zsaru a bíróságon elmondta, nem ez volt az első eset, hogy támadás érte őt munkavégzés közben. Példaként említette, hogy pár éve egy dühös férfi akarta őt elgázolni, az akkori vádlottat végül hat és fél éves szabadságvesztésre ítélték.

A rendőr múltja

A vádlott egyik ügyvédje a sértett Végh László múltja iránt is érdeklődött. Többször feltette neki a kérdést, hogy folyt-e ellene valaha büntetőeljárás. A bírónő ezen a ponton kétségbe vonta azt, hogy a tanú múltja releváns volna az ügy kapcsán. A védelem részéről a válasz erre csak annyi volt, hogy álláspontjuk szerint a sértett előélete kulcsszerepet játszhat az ügy felgöngyölítésében.

Végh László neve egyébként nem először szerepel a sajtóban: egy ideig gyanúsítottként kezelték Basternák László ógyallai polgármerster meggyilkolásának ügyében, később már csak tanúként tartották számon. Az igazságszolgaltatással viszont nem ez volt az első találkozása: 2002-ben garázdaságért és testi sértésért ítélték el. Végh az utóbbit el is ismerte a bíróságon.

Az ügyvédnő a rendőr sérülései felől is érdeklődött, aki elmondta, hogy mellkasán egy csúnya piros folt jelent meg. Arra a kérdésre, hogy ez miért nem szerepel leleteiben, Végh így válaszolt:

"Nem tudom, nem vagyok orvos."

Az, hogy A. Csaba ügyvédei hová is akartak kilyukadni Végh mútjával kapcsolatosan, csak később fog kiderülni, a károsult kihallgatását ugyanis időhiány miatt félbe kellett szakítani. A városi rendőr vallomástétele a legközelebbi tárgyaláson, négy hónap múlva, december 8-án folytatódik.

(Poroknovec Erik)