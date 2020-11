Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez

Elegendő volt 3,15 millió dollár jegybevétel a Come Play című horrorfilmnek a bemutató hétvégéjén, ahhoz hogy elfoglalja az "álmos" észak-amerikai kasszasikerlista élét.

A koronavírus-járványban igencsak csendes az észak-amerikai mozik látogatása, nem utolsó sorban azért, mert két létfontosságú piac, a New York-i és a Los Angeles-i mozik zárva vannak. Ezért a stúdiók igen óvatosak kasszasikerre számító filmjeik piacra dobásával, jelenleg inkább olyan kisebb alkotásokat, mint a Come Play és a The Empty Man című horrorfilmeket és a Nagypapa hadművelet című családi filmeket mutatták be - olvasható a Variety honlapján.

A 10 millió dollár költséggel készült Come Play bevételei meghaladták a várakozásokat, bemutatása előtt 2-2,5 millió dollárt jegybevételt remélt a Focus Features és az Amblin stúdió a premierhétvégén.

A mozilátogatóknak és a stúdióknak is nagy szolgálatot tesznek a szabadtéri autósmozik a járvány idején: a Come Play egy Los Angeles-i és egy sacramentói autósmoziban forgalmazott kiemelkedően. A Jacob Chase rendezte filmben Gillian Jacobs és John Gallagher alakítja a főszerepeket, két szülőt, akik megpróbálják megmenteni fiukat attól, hogy elrabolja őt egy gonosz humanoid lény.

A kasszasikerlista második helyére csúszott vissza Liam Neeson Becsületes tolvaj című akciófilmje, amely október közepi bemutatása óta állt az élen. 1,35 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők, bemutatása óta 9,5 millió dollárt forgalmazott.

Robert De Niro Nagypapa hadművelet című filmje 1,1 millió dollárt forgalmazott a hétvégén, ez a harmadik helyet jelenti a mozis toplistán. 11,2 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők október elejei bemutatása óta.

