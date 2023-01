Hárommillió dollárért kelt el a pajtában talált, meztelen férfit ábrázoló Anthony van Dyck-kép (FOTÓ)

A Szent Jeromosról készült tanulmánykép vásárlóját nem fedte fel az eladást bejelentő Twitter-bejegyzésében a csütörtök esti New York-i árverés lebonyolítója, a Sotheby's aukciósház.

#AuctionUpdate: A major rediscovered work completed while the artist was working alongside Rubens and one of only two large studies known today from Sir Anthony van Dyck, 'A study for Saint Jerome' fetches over $3M at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/OmDeuSePD9