Harry Kane "százados" lett

Harry Kane válogatottbeli és nemzetközi klubtalálatait együttvéve pályafutása 100. gólját szerezte vasárnap este, amikor eredményes volt a vendég ukrán együttes elleni Európa-bajnoki selejtezőn.

Fotó: TASR/AP

Ő az első angol, aki elérte ezt a határt - írta hétfői összefoglalójában a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS). A klasszis csatár a nemzeti csapatban tovább javította és immár 55 találattal tartja a válogatottsági gólcsúcsot, míg londoni alakulatában, a Tottenham Hotspurben 45-ször volt eddig eredményes az európai klubsorozatokban.

A 2-0-val zárult vasárnapi mérkőzés másik gólját Bukayo Saka szerezte, aki 21 évesen és 202 naposan nyolcadszor volt eredményes az angol válogatottban. Ilyen fiatalon mindössze négy játékos szerzett nála többet: Dixie Dean (16 gól), Jimmy Greaves (16), Wayne Rooney (12) és Michael Owen (10).

Izland Liechtenstein felett aratott 7-0-s Eb-selejtezős győzelme a szigetország futballtörténetének legnagyobb diadala a tétmérkőzéseket tekintve, de barátságos meccsen is csupán egyszer nyert nagyobb különbséggel: 1985-ben a Feröer-szigetek legjobbjait ütötte ki 9-0-ra.

Dánia meglepő kazahsztáni veresége (3-2) kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy első ízben maradt alul olyan mérkőzésen, amelyen két góllal vezetett.

Ami a vasárnapi barátságos meccseket illeti, az Oroszország-Irak (2-0) találkozón a hazaiak részéről a végeredményt kialakító Szergej Pinyajev a valaha volt legfiatalabb - 18 éves és 144 napos - gólszerzője lett az orosz válogatott történetének. Dmitrij Szicsevet előzte meg, aki 18 évesen és 206 naposan vette be Jugoszlávia kapuját 2002. május 19-én az 1-1-gyel zárult összecsapáson.

Korrekordot állított fel a vendég brazilok egyetlen találatát szerző Vitor Roque is a Marokkóval vívott és meglepetésre 2-1-re elveszített barátságos meccsen: a brazil válogatott 21. századi legfiatalabb (18 éves és 25 napos) játékosaként debütált. A brazil futballtörténelmi örökrangsorban ebben a mutatóban ő az ötödik helyezett, nála fiatalabban csak Pelé (16 évesen és 257 naposan), Edu (16 év 304 nap), Coutinho (17 év 28 nap) és Ronaldo (17 év 186 nap) mutatkozott be a nemzeti együttesben.



MTI