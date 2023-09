Haščák Matovičra küldené a rendőrséget, de nem azért, amire elsőre gondolunk

Igor Matovič vasárnap robbantotta a hírt , hogy látta azt kommunikációt, amelyet Richard Sulík SaS-elnök és a Penta társtulajdonosa, Jarolsav Haščák folytatott egymással 2020 őszén. Ebből szemezgetett is, azt sejtetve, hogy Haščák csapata készítette elő az érvrendszert, amivel az SaS blokkolhatott egy javaslatot a koalíciós tanácson. Vasárnap Sulík nem kívánt a konkrét kommunikáció valóságtartalmára reagálni, és ugyanígy tett lényegében a pénzügyi csoport tulajdonosa is. Közben Matovičot megvádolta, de nem rágalmazással, mint amire elsőre gondolhatnánk, ha tagadni akar.

Haščák az ügyvédjén, Martin Škublán keresztül juttatta el álláspontját a médiához, és abban az áll, elvárja, hogy a rendőrség eljárást indít korrupció és más bűncselekmények gyanúja miatt, amit az a személy követett el, aki pénzért (Matovič szavai szerint egymillió euróért) felajánlotta Richard Sulík telefonjának tartalmát. Emellett úgy látja, a rendőrségnek Matovič ellen is cselekednie kell, amiért nem jelentette ezt a bűntényt.

"Most megtudhattuk a volt miniszterelnöktől (2020 őszén még Matovič volt a miniszterelnök - a szerk. megj.), hogy a személlyel, aki egymilliós, vélhetően korrupciós ajánlatot tett neki, nemcsak hogy nem ment el a rendőrségre, de nem is jelentette ezt a cselekményt (noha bejelentési kötelezettsége van, különben ő követ el bűntényt, amiért nem jelentett be egy bűncselekményt), ráadásul ezzel a személlyel üzletelt bizonyos kiválasztott magánüzenetekkel" - üzente Haščák.