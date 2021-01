Haščák ügyvédei hadjáratot indítanak a Gorilla-ügy vizsgálótisztje ellen, aki megszellőztette, hogyan fenyegették a rendőröket

A Penta pénzügyi csoport társtulajdonosa, Jaroslav Haščák ügyvédei több feljelentést is tesznek a belügyminisztériumi felügyelőségnél, többek között amiatt, hogy részletek szivárogtak ki a Haščák elleni vizsgálat anyagaiból, emellett köztisztviselői hatalommal való visszaélésért és rágalmazásért Martina Babacsová vizsgálótiszt ellen.

Jaroslav Haščák az őrizetbe vételekor, december elején (Fotó: TASR)

A feljelentésekről Martin Škubla ügyvéd tájékoztatta a TASR hírügynökséget. A vizsgálótiszt elleni feljelentés azokat a cikkeket érinti, amelyek kedden jelentek meg több sajtóorgánumban. A Denník N és az Aktuality.sk is megírta, hogy Martina Babacsová, a Gorilla-ügy vizsgálótisztjeként beadványt intézett a Szlovák Ügyvédi Kamarához, melyben azt részletezi, hogyan obstruáltak és fenyegetőztek az ügyvédek a Penta székhelyén történt házkutatás és a nyomozás egyéb műveletei során.

Babacsová beadványában azt írta, hogy Jaroslav Haščák ügyvédei a házkutatás során szóbeli támadásokat intéztek a házkutatást végző rendőri szervek ellen, több órás obstrukciókat hajtottak végre és nem engedelmeskedtek a rendőrök felszólításainak és fizikailag is akadályozták az egyes irodahelyiségekbe való bejutást.

Az ügyvédek között volt Martin Škubľa, a Penta fő jogi képviselője és Haščák felesége, Valéria Haščáková is, akinek szintén van ügyvédi licence. Velük együtt összesen hat ügyvéd tartózkodott a helyszínen.

Babacsová beadványa szerint Haščáková egyébként el is szólta magát a házkutatás során, mikor amiatt vonta kérdőre a viszgálótisztet, hogyhogy nem tudtak előre a házkutatásról, miközben a múltban mindig értesítették őket a rendőrség vezetéséből. Ezután odafordult a férjéhez, és azt mondta: "Hisz tudod, mindig tájékoztattak..."

Babacsová pedig ezt úgy értékelte, hogy a múltban a Penta a rendőrség berkeiből rendelkezhetett információkkal, helyenként akár titkosítottakkal is.

Figyelmeztette az ügyvédeket arra is, hogy nem rögzíthetik mobiltelefonnal a házkutatás folyamatát, mivel az nem nyilvános aktus. Erra Haščáková a nyomozónő szerint azt mondta, hogy ő ezzel a felvétellel azt tesz amit akar, majd megkérdezte tőle, hogy mégis mit akar tenni ez ellen.

Haščáková állítólag azzal folytatta, hogy burkoltan ugyan, de a rendőröket fenyegette, azt mondta nekik, hogy ők rendben leszenk, mert a vizsgálótisztek irányítják őket, no de a vizsgálótisztek már nem. Škubla pedig többször is kérdőre vonta a rendőröket, hogy nem szégyellik-e magukat.

Babacsová a beadványában utal arra is, hogy az ügyvédek közvetve megfélemlíthették vagy fenyegethették Ondrej Repa ügyészt is, aki Haščák ügyét vizsgálja a Gorilla-hangfelvétel megvásárlásáról, illetve aki kérelmezte a vizsgálati fogságba helyezését.

Amikor ugyanis felfedezték Repa aláírását a házkutatás engedélyezéséről szóló dokumentumon, állítólag megjegyezték, hogy "őt ismerjük, valamit előszedünk róla a diákéveiből".

Babacsová mindemellett a nyomozás befolyásolásának ítélte meg azt is, hogy Haščáková többször is felhívta őt a privát mobilszámán. Közlése szerint Haščáková december 3-án háromszor is felhívta, majd SMS-eket küldözgetett neki, melyekben azt kérte, találkozzon a férjével.

"Jogi képviselőként elhatárolódunk azoktól az állításoktól, melyek az állítólagos viselkedésünket hivatottak leírni a Digital Park II-ben december 1-jén végzett házkutatás során" - fogalmazott Martin Škubla ügyvéd, miután feljelentették a nyomozónőt.

Hozzátette, a médiában megjelent információk súlyosan manipulatívak, félrevezetőek és hazugak, ezért is elfogadhatatlannak ítélik a vizsgálótiszt cselekedetét.

Leszögezik, hogy ha valóban beadványt intézett ellenük a Szlovák Ügyvédi Kamarához, amit egyelőre a kamara nem erősített meg, abban az esetben készek állást foglalni és megmagyarázni, ami történt. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a média olyan beadvánnyal dolgozik, amely nem áll Haščák ügyvédeinek rendelkezésére, és arra gyanakszanak, hogy a sajtó azt előbb megkapta, mint a kamara.

Reagált az ügyben Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter is, aki szerint az ügyvédek magatartása tisztességtelen, és szükséges, hogy ezzel foglalkozzon az ügyvédi kamara is.

(Denník N /Aktuality.sk/parameter)