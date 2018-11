Hasogdzsi-ügy - Állítólag a szaúdi trónörökös amerikai tanácsadókat győzködött arról, hogy Hasogdzsi veszélyes iszlamista

Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös arról győzködte telefonon John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót és Jared Kushnert, Donald Trump amerikai elnök tanácsadóját, hogy Dzsamál Hasogdzsi újságíró veszélyes iszlamista - írta csütörtökön a The Washington Post című lap, amelynek munkatársa volt a Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán október elején meggyilkolt Hasogdzsi.

A lap a nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozva közölt részleteket a Szalmán és a Fehér Ház magas rangú tisztségviselői közötti beszélgetésből. Ez a The Washington Post szerint akkor volt, amikor Rijád még nem ismerte be, hogy Hasogdzsi meghalt az isztambuli főkonzulátuson. A Szalmán és Bolton telefonbeszélgetését ismerő forrás szerint Bolton nem adta egyetértése jelét a szaúdi trónörökösnek az akkor még csak eltűntként számon tartott újságíró jellemzésével kapcsolatosan.

A Post informátora szerint a szaúdi trónörökös mind a nemzetbiztonsági tanácsadót, mind Trump elnök tanácsadóját az amerikai-szaúdi szövetség megőrzésére sürgette, illetve azt állította, hogy Hasogdzsi a Muzulmán Testvériség nevű szunnita iszlamista szervezet tagja.

A lapnak meg nem nevezett szaúdi tisztségviselők tagadták, hogy ilyen tartalmú telefonbeszélgetések lettek volna, a Fehér Ház pedig nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit.

A The Washington Post idézett külügyi tisztségviselőket is, akik elmondták, hogy az elmúlt napokban közel-keleti vezetők álltak ki a szaúdi koronaherceg mellett. Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő is telefonon egyeztetett a Trump-kormányzat magas rangú tisztségviselőivel. Mindketten azzal érveltek, hogy Szaúd-Arábia fontos stratégiai partner a térségben.

Hasogdzsi hozzátartozói a The Washington Posthoz eljuttatott nyilatkozatukban tagadták, hogy Dzsamál Hasogdzsi veszélyes iszlamista lett volna.

"Dzsamál Hasogdzsi nem volt tagja a Muzulmán Testvériség mozgalmának. Ezt az állítást az elmúlt években ő maga is többször visszautasította"

- olvasható a család közleményében, amely hangsúlyozta azt is, hogy Hasogdzsi "soha, semmilyen tekintetben nem volt veszélyes ember, ennek ellenkezőjét állítani nevetséges".

John Palladino helyettes külügyi szóvivő csütörtökön újságíróknak azt mondta: a lehető leggyorsabban fel kell tárni Dzsamál Hasogdzsi földi maradványainak hollétét és vissza kell szolgáltatni a családnak, hogy tisztességgel eltemethesse.

