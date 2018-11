Hasogdzsi-ügy - Trump kételkedik abban, hogy a szaúdi koronaherceg adott volna utasítást

A koronaherceg és az apja, Szalmán király azt állítják, nem ők követték el ezt a rémtettet - mondta Trump, hozzátéve, hogy talán a világot kellene felelősnek tartani, mert "a világ nagyon-nagyon gonosz hely".

"Szörnyűséges tett, én utálom a legjobban"

- fogalmazott az amerikai elnök. "

Viszont az a helyzet, hogy (a szaúdiak) hatalmas vagyont hoznak létre, tényleg rengeteg munkahelyet teremtenek, és - ami a legfontosabb - alacsonyan tartják az olajárakat" - tette hozzá.

A The Washington Post című amerikai lap - amelynek Hasogdzsi munkatársa volt - a múlt pénteken azt írta: az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) arra a következtetésre jutott, hogy Mohamed bin Szalmánnak köze van az újságíró meggyilkolásához. Szalmán nem kifejezetten arra adott utasítást, hogy öljék meg az újságírót, de a CIA szerint meggyilkolása az ő jóváhagyásával történt - írta akkor a The Washington Post. A Hürriyet Daily News című török hírportál csütörtökön Abdulkadir Selvi neves török publicistát idézve jelentette: a CIA-nak hangfelvétele van arról, hogy a szaúdi trónörökös utasítást ad Hasogdzsi elhallgattatására.

"Nagyon nem tetszik ez a bűntény, nagyon nem tetszik, ahogy próbálják eltussolni, és azt is kijelenthetem, hogy a koronaherceg ezt még nálam is jobban gyűlöli"

- fogalmazott Trump floridai vakációján. Hozzátette: a CIA jelentése nyitva hagyja a kérdést, "talán így volt, talán nem". De azt nagyon határozottan állítom, hogy (Szaúd-Arábia) nagyon fontos szövetséges, és ha egy bizonyos mintát követünk, akkor szinte egyik ország szövetségesei sem lehetünk - mondta Trump.

Számos amerikai törvényhozó is kiemelte: Washington nem tudja döntően bizonyítani a szaúdi trónörökös bűnösségét. Felszólították a CIA-t és más hírszerző ügynökségeket, hogy hozzák nyilvánosságra mindazt, amit megosztottak az elnökkel a gyilkossággal kapcsolatban.

A szaúdi monarchiát bíráló, 59 éves Hasogdzsit október 2-án gyilkolták meg hazája isztambuli főkonzulátusán, ahová a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokért ment. Az isztambuli főügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelt módon azonnal megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe, holttestét a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.

Török külügyminiszter: Trump bizonyos értelemben szemet huny a történtek felett

Donald Trump amerikai elnök azon kijelentésével, amely szerint nem hoz büntető intézkedést Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös ellen Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása ügyében, bizonyos értelemben azt fejezi ki, hogy szemet huny a történtek felett - mondta Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter pénteken Ankarában.

Cavusoglu a CNN Türk török hírtelevíziónak adott interjújában közölte azt is, hogy az Egyesült Államok nem osztott meg semmilyen hangfelvételt Törökországgal a nyomozás keretében. A török külügyminiszter egy nappal azután beszélt erről, hogy a Hürriyet című tekintélyes török napilap csütörtökön azt jelentette: az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) hangfelvétele van a szaúdi trónörökösről, amelyen utasítást ad Hasogdzsi mihamarabbi elhallgattatására. Az újság neves publicistája, Abdulkadir Selvi azt írta, hogy Gina Haspel CIA-igazgató egy októberi ankarai látogatásán "jelezte" a hangfelvétel meglétét, amelyen a trónörökös és fivére, Hálid bin Szalmán washingtoni nagykövet beszélget.

Ankara azt akarja, hogy ne romoljon meg a viszonya Rijáddal - hangsúlyozta Cavusoglu, de ismét leszögezte, hogy Törökország a végsőkig elmegy az eset feltárásában.

A török külügyminiszter felhívta a figyelmet: a szaúdi koronaherceg jelezte, hogy találkozni akar Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a jövő heti argentínai G-20-csúcson. Természetesen találkozhat vele - jelentette ki a török diplomácia vezetője.

A Fehér Ház által kiadott keddi nyilatkozatban Donald Trump leszögezte, hogy az Egyesült Államok "rendíthetetlen partnere" kíván maradni Szaúd-Arábiának, még akkor is, ha "nagyon is előfordulhat", hogy a szaúdi trónörökösnek tudomása volt Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásáról. Trump jelezte azt is, hogy nem áll szándékában felmondani a Rijáddal kötött fegyvereladási megállapodásokat, mert - mint hangoztatta - "ha őrült módon felmondanánk ezeket a szerződéseket, Oroszország és Kína óriási hasznot húzna belőle".

Az újságírót október 2-án gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán. Rijád, miután hetekig tagadta a bűncselekmény elkövetését, azzal állt elő, hogy Hasogdzsi dulakodás közben halt meg, majd a rijádi vádirat szerint méreginjekcióval gyilkolták meg az újságírót, majd holttestét feldarabolták. A szaúdi ügyészség szerint Mohamed bin Szalmán nem érintett az ügyben.

(MTI)