Használd a kreativitásod, és keress pénzt!

Ha szívesen rajzolsz, értesz a digitális művészethez, netán épp grafikusként dolgozol, akkor egy remek lehetőséget mutatunk be most számodra. Ha a kreativitásod határtalan, szeretsz ötletelni, új dolgokat alkotni, akkor minden bizonnyal neked való a pólótervezés. Ezzel kapcsolatban osztunk meg veled néhány hasznos információt.

Print on Demand

Több olyan cég is működik ma Magyarországon, akiknél elérhető a Print on Demand szolgáltatás, de közülük is kiemelkedik szolgáltatásaival a Print Fashion, akik kimondottan azoknak a grafikusoknak a jelentkezését várják, akik szeretnének könnyedén pénzt keresni munkájukkal.

A feladat egyszerű: meg kell alkotni egy egyedi grafikát, amit fel kell tölteni az oldalra az Alkoss menüpontban. Ha pedig valaki épp ezt a rajzot szemeli ki a pólójára vagy bármilyen más textilre, akkor nyert ügyed van: ez esetben ugyanis jutalékot kapsz az eladott mintáért.

Mert a Print on Demand (magyarul igény szerinti nyomtatás, rövidítve POD) lényege az, hogy nem magát a pólót, párnahuzatot, bögrét stb. veszik meg a vásárlók, hanem az egyedi mintát, ami aztán különféle termékekre kerülhet.

A POD éppen azért népszerű szolgáltatás, mert költséghatékony, mégha csak egy darabot is nyomtatunk az újszerű technológiával. És ha már egy darabról van szó, az miért ne lehetne egyedi? Épp ezért kedvelik oly sokan ezt a fajta pólórendelést.

Mit kell pontosan csinálni?

Regisztrálni kell az oldalon grafikusként, hogy feltölthesd az általad tervezett mintát. Először is rajzold meg, amit szeretnél, vedd figyelembe, mire van igazán kereslet. Nézd meg például a Népszerű minták kategóriát az oldalon, ez adhat némi inspirációt.

Ha kész a rajz, akkor töltsd fel a felületre. Figyelj arra, hogy betartsd az utasításokat. A grafikát csak akkor fogadják el, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

A felbontás legalább 150 dpi legyen, de a legjobb, ha 300.

Képformátum: PNG.

Csak saját alkotás fogadható el.

Ne sértsen semmilyen irányelvet a grafika.

Ha elfogadják az első rajzot, akkor utána még többet is tölthetsz fel az oldalra. Add meg az adataidat is, mert innentől kezdve minden egyes eladott darab után jutalék illet meg! Ez egy kiváló bevételi forrás is lehet idővel. Minél több grafikát töltesz fel, annál többen találnak rád az oldalon. Regisztrálhatsz vállalkozóként, cégként, de akár magánszemélyként is (utóbbi esetben bérszámfejtést készítünk).

Hogyan tudod elérni, hogy rád találjanak?

Mikor elkészült a grafikád, akkor meg kell adnod néhány jellegzetes szót, amely leírja, hogy mi látható a képen. Érdemes olyan kulcsszavakat választani, amelyekre sokan keresnek rá.

További tipp: készítsd el úgy a rajzot, hogy az bármilyen színű pólón jól mutasson, ugyanis nemcsak fekete vagy fehér, hanem zöld, kék, piros, sárga és szürke felsők is kérhetők. Az a jó, ha a minta mindegyiken éles, jól látható.

Ha fekete-fehérben gondolkodsz, akkor mindkét verziót készítsd el, így is nagyobb eséllyel választják a grafikádat. Fehér pólóra fekete kontúros, fekete pólóra fehér kontúros rajz kerül majd.

Ne légy rest, kezdj neki a rajzolásnak, töltsd fel a grafikáidat, és élvezd, ahogy növekszik a bankszámládon a jutalékokból szerzett összeg!

