Hasznos lehet Diósförgepatony számára a Nemzeti Kerékpáros Központ

29 millió eurót hagyott jóvá a kormány erre a célra.

"Hasznos lehet a befektetés a község számára" – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Gálffy Szilárd, a község polgármestere.

"Hivatalos értesítést egyelőre nem kaptunk, de jónak tartjuk a tervet, például a munkalehetőségek szempontjából" – tette hozzá a polgármester.

A központ nemcsak a profi sportolókat fogja szolgálni, bárki számára elérhető lesz. Szálláshely, üdülő- és oktatóközpont építését is tervezik a sportpálya mellé. Országos és nemzetközi események megszervezésére is alkalmas lesz a központ, valamint többféle kerékpáros edzés lehetőségét megteremtik itt. Teniszezni, kosárlabdázni vagy tollaslabdázni is lehet majd a sportlétesítményben. A biciklipályát az objektum körül építenék ki.



