Hasznos tanácsok, hogyan éljük túl egészségesen a karácsonyi ünnepeket

Éppen az emésztési zavarok a leggyakrabban visszatérő egészségügyi problémák a karácsonyi ünnepek alatt. Ezek a problémák akár epebántalmakhoz vagy hasnyálmirigy-irritációhoz is vezethetnek.

Emellett karácsonykor az emberek gyakran panaszkodnak légzési nehézségekre, de az sem ritkaság, hogy az egyedül élő idősebb emberek egészségi állapota hirtelen leromlik az év legszebb ünnepén. Gyakoriak továbbá az alkoholmérgezéses esetek, valamint a közlekedési balesetek is. Torkon akadt halcsonttal azonban csak elvétve akad dolguk a mentősöknek.

„Legfontosabb a megelőzés. Éppen ezért az ünnepek alatt érdemes mértéket tartani az evésben, ivásban, hogy feleslegesen ne rontsuk el az ünnepi hangulatot. Viszont amennyiben egészségügyi problémák adódnak, szükséges orvosi segítséghez fordulni vagy hívni a 155-ös segélyhívót, ahol az ügyeletes operátor segít a további lépésekben, szükség esetén pedig mentőegységet küld a helyszínre“ – tájékoztatott Alena Krčová, a mentősök szóvivője.

Mit tegyünk emésztési problémák esetén?

Tipikus tünetek közé tartozik a gyomor telt érzése, a rosszullét, valamint a has tájékán keletkező fájdalmak. Emellett akár hányinger vagy hányás is előfordulhat. Ilyenkor legideálisabb diétát tartani, de a fekete tea és a száraz péktermék fogyasztása is segíthet.

Elsősegély túlzott alkoholfogyasztás esetén

Túlzott alkoholfogyasztás enyhébb formája esetén legideálisabb, ha a páciens kialussza magát, sok folyadékot iszik, valamint mozog egyet a friss levegőn. Súlyosabb esetben a pácienst az oldalára kell fektetni, hogy ne fulladjon meg a hányásában, és rendszeresen figyelni kell rá. Abban az esetben, ha nem tér magához és nehézzé válik a légzése, értesíteni kell a mentőket. Amennyiben az illető légzése leáll, azonnal meg kell kezdeni az újraélesztését.

