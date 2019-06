Hat évet kapott a szado-mazo szlováktanár!

Az ügyben már márciusban megszületett a járásbírósági döntés, Ladislav R. Rozsnyón 42 hónap letöltendőt kapott, ami ugye három és fél év. Az ügyész fellebbezését követően a Kassai Kerületi Bíróság azonban súlyosbított az ítéleten. A 42 éves Ladislav R. végül hat év börtönt kapott, emellett tíz évre eltiltották a tanítói tevékenységtől. Ez azt jelenti, hogy még bőven a nyugdíjazása előtt akár vissza is térhet...

A tanárt számos vádpontban találták bűnösnek: folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés, nemi erőszak és zsarolás, zaklatás, illetve fiatalkorú erkölcsi fejlődésének veszélyeztetése.

Az áldozatai között elsősorban lelkileg labilis, hátrányos helyzetű családból származó fiatal lányok voltak, akiket meg tudott fenyegetni azzal, hogy ha nem engedelmeskednek neki, gondjaik lesznek az iskolában.

Eszerint az első esetre valamikor 2014 júniusában került sor, amikor az egyik harmadikos diáklányt molesztálta az osztálykiránduláson. Először csak a folyosón fogdosta őt, majd berángatta a szobájába és megpróbált közösülni vele. A lánynak akkor sikerült kiszabadulnia, a tanár viszont ezt nem hagyta annyiban. Onnantól fogva egészen addig, míg az iskolában be nem fejezte a tanulmányait, kéthetente legalább egyszer le kellett feküdnie vele.

2016 elejétől egy másodikos, 16 éves diáklánnyal is írogatott az interneten, később pedig arra kényszerítette, hogy orálisan kielégítse, majd análisan is közösült vele. Ezután már ő sem szabadult, állandóan fenyegette őt, hogy nyilvánosságra hozza a szexuális életét, vagy hogy nem hagyja, hogy befejezze az iskolát.

2017 szeptembere és 2018 májusa között további lányokkal vette fel valamilyen módon a kapcsolatot, akiknek kedvezőtlen volt a családi helyzete, ismét azzal a céllal, hogy közel kerüljön hozzájuk, és lefeküdjenek vele. A lányok végül megtörtek a lelki terror súlya alatt, és szóltak az iskola igazgatójának, majd a rendőrségnek.

A tanár az előkészítő eljárás során részletesen beszámolt a történtekről, és tulajdonképpen bevallotta, mit tett. Állítása szerint némely aktus kölcsönös beleegyezés alapján történt, de elismerte, hogy le is itatta a lányokat és közösen néztek pornót.

Szavai szerint amikor elutasították, vagy a lányok bevallották, hogy mással is lefeküdtek, haragot, csalódást és szégyenérzetet váltott ki belőle. Azt akarta, hogy a lányok megértsék, a viszonyukban ő a domináns, és elutasítás esetén súlyos következményeket helyezett kilátásba.

A lányok is meséltek az egyes esetekről, nyomásgyakorlást, erőszakot, fenyegetést emlegetve.

"A réten szétterített egy pokrócot, majd előhúzott az autójából egy vibrátort, anális segédeszközt és rudakat fémpántokkal. Azt mondta, hogy ez a büntetésem azért, hogy átb*sztam, amikor nem akartam vele találkozni" - mondta az egyikük.

"Durva volt, és attól tartottam, análisan megerőszakol. Miután lefeküdtünk, megfordított, hozzákötött a rudakhoz és anális szexet követelt. Hangosan kiabáltam, féltem. Ő s tartott attól, hogy valaki meghall, ezért eloldozott. Adott egy análkúpot, hogy azzal eddzek, hogy legközelebb jól menjen..." - mesélte tovább.

A tanár már a járásbíróságon elismerte bűnösségét, ezért a bizonyítási eljárásra nem is került sor. Egy szexológusi szakvéleményben viszont az áll, hogy magatartása alapján a férfi szexuális devianciában, szado-mazochizmusban szenved. Ebből kifolyólag csak "félig" van tisztában cselekedete súlyával. A szakember intézetbeli kezelést javasolt, Miroslav Majerník bíró azonban nem így döntött. Ugyanakkor a kiszabható büntetési tétel (7-től 15 évig terjedő börtön) alá ment, három és fél évet rótt ki a tanárra. Tíz évre ő is eltiltotta a pedagógusi szakmától, emellett pszichiátriai kezelésen is részt kell vennie.

A kerületi bíró már csak a büntetés mértékével foglalkozott, azt emelte meg hat évre. Ennél többet a dokumentált szexuális devianciája miatt nem kaphatott. Így viszont már négy év után kérheti feltételes szabadlábra helyezését.

(Sme)