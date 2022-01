Hat hónap helyett hat hét alatt építkezési engedély és elektronikus ügyintézés – ez válthatja a mai kínkeserves ügyintézést

A kormány néhány nappal ezelőtt jóváhagyta az építési és területrendezési törvényeket, amelyek az építési engedélyek kiadását hivatottak felgyorsítani.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A törvénymódosítási javaslat szerzője Štefan Holý (Sme rodina), akivel a Denník E készített interjút a téma kapcsán.

Amennyiben a javaslat átmegy, az új törvények 2023 januárjától lépnek hatályba, Holý azonban nem tartja kizárnak, hogy ez az időpont végül 2023 végéig fog kitolódni. Alaposan át kell ugyanis gondolni az információs rendszert, amely a tervek szerint jelentősen megkönnyítheti az ügyintézést. Azt szeretnék elérni, hogy az építkezési engedélyt fél év helyett már hat héten belül megkaphassa a kérvényező.

Holý a lapnak elmondta, amennyiben a befektető családi házat szeretne építeni, és erről időközben már egyeztetett a szomszédokkal, és senkinek nincs kifogása ezzel kapcsolatban, reális lehet, hogy a kérvényező hat héten belül megkapja az építkezési engedélyt. „Amennyiben problémák merülnek fel, az eljárás az ilyen típusú építkezés során egy hónappal hosszabbodhat meg. A mostani helyzettől azonban továbbra is mérföldekre leszünk, amikor fél évre is szükség van az engedélyhez – azokon a településeken, ahol gyakoribbak az építkezések, akár a kétszerese is lehet” – fogalmazott.

Ami az elektronikus ügyintézést illeti, Holý a lapnak elmondta, a befektetők számára elérhető lesz az építési hivatal telefonos alkalmazása, amelyen keresztül el lehet majd küldeni a projektdokumentációt. Ebben az esetben nincs szükség a tervező közreműködésére az engedélyeztetéskor, legalábbis ami a családi házakat illeti. Nagyobb építkezés esetén törvényből kifolyólag elengedhetetlen a tervező közreműködése.



(DenníkE)