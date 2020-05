Hat napig tartó karantén vár a könyvtárba visszavitt könyvekre – Lacza Ilona könyvtárigazgatóval beszélgettünk

A koronavírus-járvány felbukkanásának idején a könyvtárak is kénytelenek voltak lakatot tenni ajtaikra. A bevezetett enyhítéseknek köszönhetően azonban, mostanra már ismét testközelből érezhetjük a könyvek illatát. A bezártság időszakáról, illetve a betartandó óvintézkedésekről Lacza Ilonát, a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár igazgatónőjét kérdeztük.

Lacza Ilona (Cséfalvay Á. András felvétele - Továbbiakért kattints!)

Hogyan nézett ki az elmúlt két hónapjuk?

A könyvtár mindig kapcsolódik az olvasóközönséghez, a könyvekhez, az adott programokhoz, így mi elég nehezen tudunk otthonról dolgozni, hiszen ezek közül egyiket sem tudjuk hazavinni.

Emlékszem, az utolsó nap, mielőtt be kellett zárnunk, szétosztottuk az anyagból varrt maszkokat, és csak néztem az emberek után, ahogyan kiléptek az ajtón. A helyzet bizonytalanságára való tekintettel az járt a fejemben, ki tudja, vajon mikor látjuk egymást újra.

Az otthon töltött idő alatt virtuális tevékenységet kellett folytatnunk. Ennek hallatán az első pillanatban kicsit megijedtem, elképzelni sem tudtam, hogyan működhet virtuálisan egy könyvtár. Egy kis gondolkodás után az eszünkbe jutott az első ötlet, ami után a többi már szinte magától jött. Elkezdtünk meséket felolvasni. Van két könyvtáros nénink, akik rendszeresen járnak ki az óvodákba és iskolákba, hogy foglalkozzanak a kicsikkel. Ennek köszönhetően a gyerekek már ismerik őket, a hangjukat, a stílusukat, ezért a meséket is ők olvasták fel. Kicsit olyan volt ez, mintha ismét a gyerekek körében lettek volna. Ezen túl különféle pályázatokat hirdettünk meg. Egyik ilyen volt például, amikor azt kértük, írják le egy otthon olvasott könyv tartalmát. Indítottunk állati fotópályázatot is, itt a kedvenc állatkájukról küldhettek nekünk képet a gyerekek. Volt továbbá egy könyvajánlónk, melyet a könyvtárosaink írtak, de készítettünk kisvideót is a kézmosásról. Az előző években a költészet napja alkalmából verseket szoktunk ragasztgatni a városban. Hogy idén se merüljön feledésbe e nap, ezúttal az internetes hálón osztottunk meg verseket. Videók segítségével pedig bepillantást nyújtottunk a könyvtár „kulisszái” mögé. Elmondtuk, megmutattuk, hogy hol mi zajlik, kinek mi a feladata. Úgy gondolom, elég jól beindult a virtuális jelenlétünk, ezért a nyár végéig még biztosan folytatni fogjuk ezt a tevékenységet. Aki tudta, az persze otthonról továbbra is végezte a munkáját, áprilisban pedig szerdánként már bejöttünk, mindenki rendet tett a saját részlegén.

Mikor nyitották meg kapuikat az olvasók előtt?

A rendelet mellé, mely engedélyezte a könyvtár újbóli kinyitását, egy több oldalas szabályzatot is kaptunk, teli s tele betartandó óvintézkedésekkel. Nálunk szabadpolcos választás folyik, a könyveket nemcsak elviszik, de vissza is hozzák, így mi a rizikósabb csoportba tartozunk. Május 11-ig bebiztosítottuk a feltételeket, de ekkor még azt ajánlottuk, hogy inkább csak a könyveket hozzák vissza az olvasóink. Ehhez elhelyeztünk egy gyűjtőládát a bejáratnál.

A felnőtt kölcsönzési osztályt május 18-án nyitottuk meg, az ifjúsági részleg e héten tárja ki ajtaját.

Milyen előírásoknak kell eleget tenni?

Kötelező a szájmaszk viselete, a kézfertőtlenítés. A felnőtt részlegre egyszerre tízen mehetnek be, míg az ifjúsági részt annak méretei miatt csupán öten látogathatják. A kölcsönzési pulttól kimértük a két méter távolságot, amit az olvasóknak be kell tartaniuk egymás közt. A felnőtt részlegre gyermekek nem léphetnek be, a felnőttek is csak tíz percet tartózkodhatnak bent. Helyben olvasni jelenleg nem lehet, az internetes helyiségünk sem üzemel, illetve nem kölcsönzünk folyóiratokat. A visszahozott könyveket alaposan lefertőtlenítjük, majd egy külön helyiségben helyezzük el őket, ahol hat napig, érintetlenül ott is maradnak. Ebben a szobában senki sem tartózkodhat, az ablakok nyitva vannak, és magát a helyiséget is folyamatosan dezinfikáljuk. Mondhatni, a könyvek is karantén alá kerülnek. Ennek oka, hogy a vírus állítólag a papíron marad meg a legtovább. Az alkalmazottaknak kötelező a szájmaszk, az arcot eltakaró pajzs és a kesztyű viselete. Fél 9-kor nyitunk. 9 és 11 óra közt az idősebbeket részesítjük előnyben. 11 és 12 óra közt bezárunk, ekkor zajlik a reggeli utáni második általános fertőtlenítés. Hétköznap délután négy óráig vagyunk nyitva, szerda kivételével, amikor fél hatig várjuk az olvasókat.

Mi az eljárás akkor, ha valaki az adott körülményekre való tekintettel túllépi a kölcsönzési időt, s csak később viszi vissza a könyvet önökhöz?

Július 1-ig senkitől nem kérünk késedelmi díjat, ha a bezártság idején, azaz március 13. és május 8-a közt kellett volna visszahoznia a nála lévő könyvet. Július 1-től augusztus 1-ig általánydíjat fogunk kérni, könyvenként ötven centet. Ezután térünk csak vissza a késedelmi díj teljes összegéhez. Attól pedig, aki már januárban és februárban is tartozott könyvvel, egy eurót fogunk kérni darabonként.

Könyvtárként az online működésre kellett áttérniük. Mit gondol, okozott ez bármilyen törést a könyvtár életében?

Egyelőre talán ezt még nem lehet biztosan megmondani. Múlt héten nyitottunk meg, azóta naponta 30-40 látogatónk jön, ami ebben a helyzetben éppen elegendő. Most viszont még benne van a pakliban, hogy sokan azért nem jönnek, mert még félnek. Úgy gondolom, teljes gőzzel szeptemberben indulunk majd be, akkor fogjuk újra megkezdeni az események szervezését is.

Szlávik Cyntia