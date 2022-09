Hatalmas hurrikán csapott le Kubára (+ FOTÓK, VIDEÓK)

Kubában teljes áramszünet volt szerda reggel, miután az Ian hurrikán megrongálta az elektromosvezeték-rendszert, és elpusztította az ország legjelentősebb dohányültetvényeinek egy részét, amikor kedden partot ért az ország nyugati részén.

A kubai hatóságok egész éjjel azon dolgoztak, hogy fokozatosan visszaállítsák az áramszolgáltatást a karibi szigetország 11 milliós lakossága részére - közölte a kubai állami áramszolgáltató.

A hurrikán először csak mintegy 1 millió fogyasztót vágott el az áramszolgáltatástól az ország nyugati térségében, ám később a teljes elektromos hálózat összeomlott.

A partot éréskor az ötfokozatú skálán hármas besorolású Ian végigsöpört Pinar del Rio tartományon, ahol a legendás kubai szivarok alapanyagául szolgáló dohánylevelek nagy részét termesztik. Az egyik legfontosabb dohányültetvény, a La Robaina is súlyos károkat szenvedett a közösségi médiában megjelent fotók szerint.

Több tízezer embert kellett evakuálni a térségből, a hurrikán áradásokat okozott, házakat rongált meg, és fákat döntött ki. Még tart a károk pontos felmérése, kedd estig halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az Egyesült Államok Miamiban működő Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) jelentése szerint Kuba jelentős szél- és viharkárokat szenvedett, amikor az Ian hurrikán óránként 205 kilométeres sebességgel elérte a szigetet.

Az előrejelzések szerint Ian a következő napokban Florida felé veszi az irányt. Ron DeSantis floridai kormányzó az egész államra kiterjedő vészhelyzetet rendelt el, és esetleges áramkimaradásokra is figyelmeztetett, Joe Biden amerikai elnök pedig elhalasztotta keddre tervezett floridai útját. A déli államban 2,5 millió embert szólítottak fel, hogy hagyja el otthonát és húzódjon biztonságos helyre a hurrikán elől.

Cuba is completely without power after Hurricane Ian pummeled the western end of the island, its government has announced. The electrical system is experiencing total collapse, after one of the main power plants could not be brought back online.#Hurricane #Cuba #HurricaneIan pic.twitter.com/d5ZhW9f0Lc — khabarWala (@khabarwala8) September 28, 2022

Aftermath of #HurricaneIan in Pinar del Rio, #Cuba. The city is completely devastated leaving millions without power. pic.twitter.com/ZEUv2rHqcy — Alejandro Galiano (@havanahistory) September 27, 2022

Imagines from my hometown of San Juan y Matinez, Pinar del Dio, Cuba. Look at the sheer destruction. The government so focused on voting on the referendum Saturday and Sunday leaves it citizens ill prepared for #Ian. #Cuba #PinardelRio #HurricaneIan pic.twitter.com/86lUxrhPlw — mmenex17 (@mmene1798) September 27, 2022



(MTI)