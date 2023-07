Hatalmas lángok egy óvoda mellett - 50 háztartás maradt áram nélkül (VIDEÓ)

Tegnap délután hatalmas lángokkal kezdett égni egy családi ház udvara Trencsén városában.

A rendőrség szerint az udvar tulajdonosa a saját telkén füvet égetett, mikor a lángok hirtelen elszabadultak. A tulaj saját erőből nem tudta eloltani a tüzet, a tűzoltók segítségét kérte.

A lángok egy közeli villanyoszlopnál is felcsaptak, amelynek következtében a vezetékek is megsérültek. "50 háztartás maradt áram nélkül" - közölte a rendőrség.

Az utcát lezárták mindkét irányból, a telek tulajdonosát pedig a tűzoltóknak kellett kimenteni, aki az udvaron elájult. A férfi egy először csak nehezen lélegezett, később fuldokolni kezdett, végül eszméletét vesztette, a feje kékülni kezdett. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a férfit, azután kórházba is szállították.

A lángok átterjedtek a szomszéd házra is, amely óvodaként is funkcionált. Egy leparkolt autó is a lángok martaléka lett.

A tüzet sikeresen eloltották, a rendőrség az ügyben büntetőfeljelentést kezdeményezett.

VIDEÓ: