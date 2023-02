Hatalmas tűz pusztított egy orosz hadiipari komplexum közelében (VIDEÓ)

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a tűz Moszkva egyik északkeleti részében ütött ki. Az eset a Vörös tértől 19 kilométerre található Gyekabricov utcában történt helyi idő szerint kedd hajnali 2 körül.

Az orosz katasztrófavédelem szerint üzemanyag-kaniszterek felrobbanása okozta a tüzet egy olyan épületben, ahol gumiabroncsokat raktároznak. A hatóságok szerint 1500 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

A sajtóban megjelent hírek szerint a tűz a precíziós műszerek kutatóintézetének közelében pusztít, ami az orosz állami űrügynökség, a Roszkozmosz része.

A Realnaja Voina ukrán hírportál szerint egy olyan épület közelében csaptak fel a lángok, ahol "a haditengerészeti és légi rakétafegyverek rádióvezérlő csatornáinak fejlesztésével és gyártásával foglalkoznak".

VIDEÓ:

#Russia: Massive fire in #Moscow at a car service center on Dekabristov Street. pic.twitter.com/FvAokW27CN